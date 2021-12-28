В Сыктывкаре ГИБДД выйдет на «охоту» за нетрезвыми водителями

В ближайшие выходные с 28 по 30 января 2022 года на территории столицы Коми пройдет профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель».

В пятницу 28 января 2022 года в вечернее время сотрудники Госавтоинспекции организуют массовые проверки автотранспорта организованными группами нарядов ДПС. Целью проведения рейдовых мероприятий является пресечение грубых нарушений Правил дорожного движения, в первую очередь – управление транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения и отказавшимися от прохождения медицинского освидетельствования.