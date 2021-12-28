«Уставшие и измученные»: сыктывкарка испугалась за собак на аттракционе у лыжной базы

В сообществе приюта «Друг» сыктывкарка опубликовала сообщение, в котором ужаснулась физическим и психологическим состоянием собак на аттракционе «катание на хасках». В посте говорится об истощении животных. Вывод этот делается на основе того, что им было сложно проехать несколько кругов в упряжке. Жители столицы отказывались от услуг проката, так как жалели хаски. Портал PG11.ru обратился к жительнице Сыктывкара и к хозяйке собак, чтобы понять позицию сторон.
Людмила Селянинова рассказала «Pro Городу», что 22 января в первый раз в жизни решила покататься на ездовых собаках. Она заметила, что хаски уставшие и измученные. Поэтому женщина отказалась от проката.
По словам Людмилы, она выложила пост на странице в сообществе «Друг», чтобы помочь животным. Этим она не хотела сделать ничего плохого, лишь выразила обеспокоенность.
«Я не преследую цели наказания, но и не оставлю всё на самотёк. Можно, например, найти им спонсора для поддержки собак. Хаски, на мой взгляд, в ужасном состоянии. В их глазах отсутствует блеск, животные не жизнерадостны, они запуганы», – поделилась с «Pro Городом» Людмила.
Жительница Сыктывкара считает, что у собак есть и другие особенности.
«Шерсть тоже в ужасном состоянии. Складывается ощущение, что животных эксплуатируют. Если собаки истощены, то пробежка в упряжке для них станет пыткой. Очевидцем этого я и стала», – рассказала Людмила.
Также Людмила сообщила, что её знакомые подтвердили ужасное состояние животных.
Хозяйка питомника хаски Анастасия Стрижеус удивилась позиции женщины и приюта «Друг», которому она некоторое время помогала собирать деньги, устраивая фотоссесии. Женщина объяснила «Pro Городу», что свою точку зрения изложила в комментариях к посту и больше участвовать в обсуждении не собирается.
По количеству комментариев в группе «Вконтакте» понимаем, что проблема гуманного обращения с животными волнует жителей Сыктывкара. Всего под постом оставлено 172 сообщения. Мнения разделились. Одни считают, что животных измучили работой, а другие утверждают, что для своих лет – это нормальное состояние собак, иначе хаски погибнут без нагрузки.