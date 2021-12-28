«Уставшие и измученные»: сыктывкарка испугалась за собак на аттракционе у лыжной базы

В сообществе приюта «Друг» сыктывкарка опубликовала сообщение, в котором ужаснулась физическим и психологическим состоянием собак на аттракционе «катание на хасках». В посте говорится об истощении животных. Вывод этот делается на основе того, что им было сложно проехать несколько кругов в упряжке. Жители столицы отказывались от услуг проката, так как жалели хаски. Портал PG11.ru обратился к жительнице Сыктывкара и к хозяйке собак, чтобы понять позицию сторон.

Людмила Селянинова рассказала «Pro Городу», что 22 января в первый раз в жизни решила покататься на ездовых собаках. Она заметила, что хаски уставшие и измученные. Поэтому женщина отказалась от проката.

По словам Людмилы, она выложила пост на странице в сообществе «Друг», чтобы помочь животным. Этим она не хотела сделать ничего плохого, лишь выразила обеспокоенность.

«Я не преследую цели наказания, но и не оставлю всё на самотёк. Можно, например, найти им спонсора для поддержки собак. Хаски, на мой взгляд, в ужасном состоянии. В их глазах отсутствует блеск, животные не жизнерадостны, они запуганы», – поделилась с «Pro Городом» Людмила.

Жительница Сыктывкара считает, что у собак есть и другие особенности.