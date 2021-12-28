«ВКонтакте» и Госуслуги будут доступны даже при нуле на балансе

В совещании приняли участие глава Минцифры России Максут Шадаеев, председатель Комитета Государственной Думы по информационной политике Александр Хинштейн, руководители сотовых компаний и другие члены правительственной комиссии.

Правительственная комиссия по определению перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов под председательством вице-премьера Правительства России Дмитрия Чернышенко внесла портал госуслуг и социальную сеть "ВКонтакте" в список социально значимых сайтов, сообщается на сайте кабмина.

Социальная сеть "ВКонтакте" соответствует всем требованиям социально значимых сайтов. Там опубликованы официальные аккаунты госорганов, печатных СМИ и телеканалов. Предполагается, что пользователи смогут получать актуальный контент различных источников в удобном формате. Наличие всего двух ресурсов технически облегчает операторам связи предоставление бесплатного доступа к сайтам, включённым в перечень. Таким образом обеспечивается альтернативный доступ к десяткам тысяч ресурсов госорганов и при этом снижается нагрузка на оборудование операторов.

Госуслуги и "ВКонтакте" будут доступными даже при отрицательном балансе на счету пользователя домашнего интернета или мобильной связи. Посетить оба ресурса можно будет в браузере компьютера или смартфона, а также в официальном приложении.

Ресурс может считаться социально значимым, если там располагается не менее 5 тыс. аккаунтов госорганов и каждый день его посещает больше 5 миллионов пользователей. Среди обязательных критериев для соцсети – наличие 5 тыс. аккаунтов госорганов, а также аккаунты государственных СМИ и обязательных общедоступных каналов (Первый канал, "Россия-1", НТВ, "Пятница!", ТНТ и другие).

По итогам заседания правительственной комиссии Роскомнадзор должен в течение 7 дней передать данные ресурсов, к которым операторы будут предоставлять бесплатный доступ. До 15 мая 2022 года Минцифры проанализирует трафик, который обеспечивает граждан возможностью безвозмездно пользоваться сервисами.

Правила ведения перечня бесплатных социально значимых информационных ресурсов утверждены постановлением Правительства от 29 декабря 2021 года №2531.

Возможность бесплатного посещения социально значимых сайтов появилась у россиян в 2020 году, когда проект "Доступный интернет" был запущен по поручению Президента в рамках эксперимента.