Боль в руке может быть признаком рака

Боль или отек, мешающие двигательной функции руки, могут свидетельствовать о развитии онкологического заболевания.
В эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников привел в пример историю одной из пациенток, обратившейся к нему с такими симптомами.
– У нее был тромбоз глубоких вен руки, а это всегда необычно, потому что это часто признак рака, – объяснил медик.
В подобных ситуациях Мясников рекомендует прежде всего обращаться к врачу общей практики, а не пытаться самостоятельно искать специалиста.
– А так пошла бы она (пациентка. — Прим. ред.) к неврологу, потом он послал бы ее к травматологу и так далее вот эти страдания, – заключил врач, пишет РИА Новости.