Боль в руке может быть признаком рака

Боль или отек, мешающие двигательной функции руки, могут свидетельствовать о развитии онкологического заболевания.

В эфире телеканала "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников привел в пример историю одной из пациенток, обратившейся к нему с такими симптомами.

– У нее был тромбоз глубоких вен руки, а это всегда необычно, потому что это часто признак рака, – объяснил медик.

В подобных ситуациях Мясников рекомендует прежде всего обращаться к врачу общей практики, а не пытаться самостоятельно искать специалиста.