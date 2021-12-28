Сыктывкарку назвали тварью за то, что она подкинула кота в приют

На странице приюта “Кошки за окошком” появилось сообщение, в котором утверждается, что сыктывкарка Ирина подкинула им кота “под порог”, когда на улице стоял мороз. Как оказалось, у девушки были свои причины на это. “Про Город” разобрался в ситуации.
Знакомые Ирины в комментариях под постом рассказали, что кот уже несколько недель жил на улице, возможно из-за смерти хозяина. Неравнодушная девушка подобрала его и начала искать передержку, однако не смогла найти никого, кому можно отдать кота. Девушка обратилась в приют “Кошки за окошком”, однако не получила ответа. В итоге Ирина приняла решение оставить кота прямо в переноске на пороге здания приюта.
Сотрудники приюта возмущены таким поступком.
- Ее не смутило и не заставило волноваться, что в приюте сейчас никого нет и до вечера не будет, все волонтёры работают и приходят в приют только в своё свободное время. Теперь у этой дамы нет кота и нет проблем, - рассказывается в сообщении.
В самом приюте «Про Городу» заявили, что сейчас с котом все хорошо и за ним приглядывают.
На девушку сразу же накинулись в комментариях под записью “ВКонтакте”, однако также нашлись и те, кто ее поддерживает. Некоторые осудили и сам приют за то, что они выкладывают подобные сообщения.
Екатерина Сагадеева
- Как некомпетентно со стороны приюта писать такой пост. Я ни за кого в этой ситуации, но оскорблять другого человека в целом не красиво, тем более публично. Выложили бы сразу скриншоты переписки, в них хотя бы понятна вся ситуация, а не только субъективное мнение одного из волонтёров приюта.
Анна Крутовская
- Для чего вся эта агрессия и грубость, девочки? Унизить девушку публичным постом и отправить в чёрный список, чтобы не смогла даже слова сказать в своё оправдание? Я уважаю волонтёров, очень благодарна за ваш нелегкий труд! Интересы котов на первом месте, понятно, но это не оправдывает подобные посты, по моему мнению.
Маргарита Корычева
- У Ирины срочный выезд на Луну, о котором она случайно узнала и куча друзей дегенератов, которые только в комментариях могут потрещать, а не с передержкой помочь. Сам факт оставления животного в переноске на улице зимой, не зная, когда появятся люди, выглядит мерзко. Мерзкий подлый поступок “мерзкой людишки”.
Екатерина Степанова
- Приют не обязан принимать животных! Почему все "сочувствующие" и "сострадающие", такие, как эта мадам, думают, что приют обязан принимать животных и насильно их туда втюхивают. Простите за грубость, а самим кишка тонка найти передержку, поместить в гостиницу для животных и оплатить её, раз уж готовы затраты приюта оплатить?