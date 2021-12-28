Сыктывкарку назвали тварью за то, что она подкинула кота в приют

На странице приюта “Кошки за окошком” появилось сообщение, в котором утверждается, что сыктывкарка Ирина подкинула им кота “под порог”, когда на улице стоял мороз. Как оказалось, у девушки были свои причины на это. “Про Город” разобрался в ситуации.

Знакомые Ирины в комментариях под постом рассказали, что кот уже несколько недель жил на улице, возможно из-за смерти хозяина. Неравнодушная девушка подобрала его и начала искать передержку, однако не смогла найти никого, кому можно отдать кота. Девушка обратилась в приют “Кошки за окошком”, однако не получила ответа. В итоге Ирина приняла решение оставить кота прямо в переноске на пороге здания приюта.

Сотрудники приюта возмущены таким поступком.

- Ее не смутило и не заставило волноваться, что в приюте сейчас никого нет и до вечера не будет, все волонтёры работают и приходят в приют только в своё свободное время. Теперь у этой дамы нет кота и нет проблем, - рассказывается в сообщении.

В самом приюте «Про Городу» заявили, что сейчас с котом все хорошо и за ним приглядывают.

На девушку сразу же накинулись в комментариях под записью “ВКонтакте”, однако также нашлись и те, кто ее поддерживает. Некоторые осудили и сам приют за то, что они выкладывают подобные сообщения.

Екатерина Сагадеева