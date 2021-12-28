Один из главных фигурантов «дела Гайзера» отбыл наказание

Бывший зампред правительства Коми Константин Ромаданов отбыл свое наказание в виде принудительных работ. Тем не менее, он все еще не сможет занимать государственные и муниципальные должности в течение трех лет. Об этом сообщает БНК. Константин Ромаданов был осужден за получение взятки 36 млн руб. от бывшего директора Сыктывкарского ликеро-водочного завода Александра Сердитова, а также взятки от экс-сенатора от Коми Евгений Самойлова в виде имущественных прав на часть сыктывкарской гостиницы «Авалон». Суд назначил Ромаданову наказание в виде семи лет колонии строгого режима со штрафом 170 млн руб.

В июне 2019 года Замоскворецкий суд вынес приговор по «делу Гайзера», оправдав всех фигурантов по обвинению в участии в организованном преступном сообществе.