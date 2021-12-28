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Один из главных фигурантов «дела Гайзера» отбыл наказание

Один из главных фигурантов «дела Гайзера» отбыл наказание

Бывший зампред правительства Коми Константин Ромаданов отбыл свое наказание в виде принудительных работ. Тем не менее, он все еще не сможет занимать государственные и муниципальные должности в течение трех лет. Об этом сообщает БНК.

Константин Ромаданов был осужден за получение взятки 36 млн руб. от бывшего директора Сыктывкарского ликеро-водочного завода Александра Сердитова, а также взятки от экс-сенатора от Коми Евгений Самойлова в виде имущественных прав на часть сыктывкарской гостиницы «Авалон». Суд назначил Ромаданову наказание в виде семи лет колонии строгого режима со штрафом 170 млн руб.

В июне 2019 года Замоскворецкий суд вынес приговор по «делу Гайзера», оправдав всех фигурантов по обвинению в участии в организованном преступном сообществе.

Суд также оправдал бывшего главу Коми Вячеслава Гайзера по общему с Ромадановым эпизоду получения взятки от Сердитова.

Оправдание фигурантов по «делу Гайзера» по 210 статье и оправдание Гайзера по взятке от Сердитова послужило основанием для обращения Генпрокуратуры РФ во Второй кассационный суд общей юрисдикции РФ (Москва) с заявлением об отмене приговора Константину Ромаданову в части этих обвинений.

В октябре 2020 года кассационная инстанция отменила приговор Ромаданову в участия в организованном преступном сообществе (ст. 210 УК) и получения взятки от бывшего директора Сыктывкарского ликеро-водочного завода Александра Сердитова, снизив ему наказание на девять месяцев и уменьшив штраф на 10 млн руб.

Себежский районный суд Псковской области 2 сентября 2021 года положительно рассмотрел ходатайство осужденного Константина Ромаданова о замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания — исправительными работами. В этом помогло полное признание вины и пять поощрений от администрации исправительного учреждения, где экс-зампред правительства Коми отбывает наказание.

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