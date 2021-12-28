Коми получит почти 150 миллионов рублей на оплату труда медиков

Коми получит 147,2 млн рублей на зарплату врачей и среднего медицинского персонала. Об этом со ссылкой на распоряжение председателя Правительства Михаила Мишустина сообщает «Комиинформ».
Всего в субъекты в 2022 году будет дополнительно направлено свыше 17,3 млрд рублей на зарплату врачей и среднего медицинского персонала. Деньги будут распределены между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ОМС).
Решение принято исходя из прогноза годового прироста численности медработников.
- Рассчитываем, что в текущем году в наши медицинские учреждения на работу придёт немало новых сотрудников – востребованных специалистов, – отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства 21 января. По его словам, это около 11 тысяч врачей и свыше 13,5 тысячи средних медицинских работников.
- Пандемия ещё раз доказала, что труд врачей и медсестёр – один из самых значимых. И мы благодарны за всё, что они делают для сохранения здоровья и спасения наших граждан, – подчеркнул глава кабмина и попросил региональные власти строго следить за тем, чтобы не было никаких задержек с выплатой зарплат медработникам.