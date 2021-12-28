Коми получит почти 150 миллионов рублей на оплату труда медиков

Коми получит 147,2 млн рублей на зарплату врачей и среднего медицинского персонала. Об этом со ссылкой на распоряжение председателя Правительства Михаила Мишустина сообщает «Комиинформ».

Всего в субъекты в 2022 году будет дополнительно направлено свыше 17,3 млрд рублей на зарплату врачей и среднего медицинского персонала. Деньги будут распределены между бюджетами территориальных фондов обязательного медицинского страхования (ОМС).

Решение принято исходя из прогноза годового прироста численности медработников.

- Рассчитываем, что в текущем году в наши медицинские учреждения на работу придёт немало новых сотрудников – востребованных специалистов, – отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства 21 января. По его словам, это около 11 тысяч врачей и свыше 13,5 тысячи средних медицинских работников.