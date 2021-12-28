В Коми семья из 14 человек задолжала за воду больше миллиона рублей

Семья из Ухты задолжала водоканалу больше миллиона рублей. Подробнее об этом рассказала программа «День».

Известно, что в жилом помещении в поселке Югэр зарегистрировано сразу 14 человек. Девять из них – дети. Жильцы не платят с 2008 года. За это время долг дорос до 800 тысяч рублей, а еще 309 тысяч – пени.