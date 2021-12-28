В феврале жители многоквартирных домов получат квитанции с новым средним платежом за тепло

В квитанциях за январь клиенты АО «Коми энергосбытовая компания» увидят новое среднемесячное начисление за отопление. В соответствии с законодательством* компания рассчитала его исходя из факта потребления 2021 года, который был намного холоднее 2020 года. Низкие температуры в отопительный период 2021 года повлекли увеличение расхода тепловой энергии. В результате новое среднемесячное начисление будет выше, чем в 2020 году. Подобный подход определен для домов, где оплата теплоресурса производится равными платежами в течение 12 месяцев на основании показаний прошлого отопительного сезона. Данные по реальному потреблению актуализируются в первом квартале следующего года при проведении корректировки.

В многоквартирных домах (МКД), которые перешли на оплату тепла «по факту» начисление может изменяться ежемесячно пропорционально температуре наружного воздуха. Существенное похолодание приводит к увеличению отпуска ресурса, что влечет рост начислений за больший объем тепла. Наибольшее теплопотребление характерно от ноября до февраля. К марту и апрелю, когда идет весеннее потепление, платеж за тепло будет уменьшаться.