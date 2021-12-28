В феврале жители многоквартирных домов получат квитанции с новым средним платежом за тепло

В квитанциях за январь клиенты АО «Коми энергосбытовая компания» увидят новое среднемесячное начисление за отопление. В соответствии с законодательством* компания рассчитала его исходя из факта потребления 2021 года, который был намного холоднее 2020 года. Низкие температуры в отопительный период 2021 года повлекли увеличение расхода тепловой энергии. В результате новое среднемесячное начисление будет выше, чем в 2020 году.
Подобный подход определен для домов, где оплата теплоресурса производится равными платежами в течение 12 месяцев на основании показаний прошлого отопительного сезона. Данные по реальному потреблению актуализируются в первом квартале следующего года при проведении корректировки.
В многоквартирных домах (МКД), которые перешли на оплату тепла «по факту» начисление может изменяться ежемесячно пропорционально температуре наружного воздуха. Существенное похолодание приводит к увеличению отпуска ресурса, что влечет рост начислений за больший объем тепла. Наибольшее теплопотребление характерно от ноября до февраля. К марту и апрелю, когда идет весеннее потепление, платеж за тепло будет уменьшаться.
Чтобы перейти на оплату тепла «по факту» собственникам помещений многоквартирных домов необходимо провести собрание жильцов в очной или заочной форме, составить протокол с решением о переходе на способ оплаты в отопительный период. Копию этого протокола нужно предоставить в АО «Коми энергосбытовая компания»: онлайн через сервис «Обратная связь», по почте или в любой офис (ведется предварительная запись по номеру контакт-центра или в Личном кабинете). Собственники могут в любое время перейти на другую систему оплаты.
Клиенты, у которых возникли вопросы по начислениям, могут обратиться в АО «Коми энергосбытовая компания» онлайн на сайте через сервис «Обратная связь» или Контакт-центр (номер указан на оборотной стороне квитанции).
*п.42 (1) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354
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