Сыктывкарка попала на камеры, а потом и под уголовное дело

В дежурную часть УМВД России по городу Сыктывкару обратилась местная жительница 1977 года рождения. Заявительница пояснила, что распивала спиртные напитки в ночном заведении по улице Малышева и когда собралась домой, обнаружила, что из сумочки пропали 11 тысяч рублей. На видеозаписи, предоставленной МВД по Коми, очевидно, что речь идет о «РукиВверх баре».
Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили личность подозреваемой. Женщину запечатлела камера видеонаблюдения, размещенная в помещении заведения. Правонарушителем оказалась местная жительница 1989 года рождения. Ранее подозреваемая в поле зрения правоохранителей не попадала. Ее доставили в отдел для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Задержанная пояснила, что вечером находилась в том же увеселительном заведении, где и потерпевшая. При посещении туалетной комнаты она увидела сумку, которую оставила заявительница. Воспользовавшись тем, что за ее действиями никто не наблюдает, она забрала из сумки деньги, после чего покинула бар.
Следственным отделом УМВД России по городу Сыктывкару возбуждено дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Денежные средства изъяты и возвращены потерпевшей.