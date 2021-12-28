Сыктывкарка попала на камеры, а потом и под уголовное дело

В дежурную часть УМВД России по городу Сыктывкару обратилась местная жительница 1977 года рождения. Заявительница пояснила, что распивала спиртные напитки в ночном заведении по улице Малышева и когда собралась домой, обнаружила, что из сумочки пропали 11 тысяч рублей. На видеозаписи, предоставленной МВД по Коми, очевидно, что речь идет о «РукиВверх баре».

Сотрудники уголовного розыска по горячим следам установили личность подозреваемой. Женщину запечатлела камера видеонаблюдения, размещенная в помещении заведения. Правонарушителем оказалась местная жительница 1989 года рождения. Ранее подозреваемая в поле зрения правоохранителей не попадала. Ее доставили в отдел для выяснения всех обстоятельств произошедшего.