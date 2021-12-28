Сыктывкарцу позвонили с номера республиканской полиции и вымогали деньги

Местная жительница и ее семья столкнулись с необычным видом мошенничества - им позвонили с номера МВД по Коми и вымогали деньги. Она решила рассказать “Про Городу” эту историю и предупредить других жителей города.

26 января отцу нашей читательницы звонили с неизвестных номеров, представлялись сотрудниками банка. Операторы говорили, что на него пытаются оформить кредит и для того, чтобы заблокировать эту операцию, нужно сообщить код и СМС. Мошенники назвали мужчине его паспортные данные, поэтому поверил им и сообщил код.

Однако позже поступил еще один звонок, с другого номера. Там ему сказали, что операцию предотвратить не удалось и ему позвонят со службы доверия МВД РК. Мужчина забеспокоился и обратился к своей дочери за помощью.

- Мы позвонили в банк, все уточнили. Сказали, что были попытки списания с карты. Хорошо, что денег на ней не было. Но чуть позже действительно поступил звонок от МВД по РК с номера 282-303. Я ответила. На линии был мужчина, очень наглый и напористый. Просил, чтобы я передала телефон отцу. На что я ответила, что наш разговор записывается и мы обратимся в полицию. Он обозвал меня дурой и сказал, что он и есть полиция, после чего кинул трубку, - рассказала сыктывкарка.

Позже девушка перезвонила со своего телефона на номер 282-303, где ей сказали, что они никому не звонят. На линии ей объяснили, что им звонили мошенники и посоветовали обратиться в банк для перевыпуска карты.