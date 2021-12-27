Жителям Коми рассказали, как дети переносят «омикрон»

Вопреки расхожему мнению, дети далеко не всегда переносят коронавирус легко. В последнее время они стали болеть чаще и тяжелее. С начала пандемии в Республиканской инфекционной больнице прошли лечение 705 маленьких пациентов, самому младшему из которых было 3 дня. Примерно у 20% из них были либо какие-то тяжелые сопутствующие заболевания, которые осложняли течение болезни.

О том, как дети переносят коронавирусную инфекцию, в том числе новый штамм «омикрон», и какими осложнениями опасен коронавирус даже после выздоровления, рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Татьяна Безуглая.

— Какие маленькие пациенты чаще всего попадают в больницу с COVID-19?

— Большой удельный вес среди детей, госпитализированных с COVID-19, занимают пациенты с серьезной хронической патологией. Помимо большего риска тяжелого течения инфекции у таких детей зачастую на фоне ковида происходит и декомпенсация основного заболевания, и помощь необходимо оказывать еще и в этом направлении.

— Стали ли чаще болеть дети в новую волну? В сравнении с предыдущими периодами есть ли отличия заболевания новым штаммом «Омикрон»?