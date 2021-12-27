Жителям Коми рассказали, как дети переносят «омикрон»

Вопреки расхожему мнению, дети далеко не всегда переносят коронавирус легко. В последнее время они стали болеть чаще и тяжелее. С начала пандемии в Республиканской инфекционной больнице прошли лечение 705 маленьких пациентов, самому младшему из которых было 3 дня. Примерно у 20% из них были либо какие-то тяжелые сопутствующие заболевания, которые осложняли течение болезни.
О том, как дети переносят коронавирусную инфекцию, в том числе новый штамм «омикрон», и какими осложнениями опасен коронавирус даже после выздоровления, рассказала главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Татьяна Безуглая.
— Какие маленькие пациенты чаще всего попадают в больницу с COVID-19?
— Большой удельный вес среди детей, госпитализированных с COVID-19, занимают пациенты с серьезной хронической патологией. Помимо большего риска тяжелого течения инфекции у таких детей зачастую на фоне ковида происходит и декомпенсация основного заболевания, и помощь необходимо оказывать еще и в этом направлении.
— Стали ли чаще болеть дети в новую волну? В сравнении с предыдущими периодами есть ли отличия заболевания новым штаммом «Омикрон»?
— Дети болели и чаще, и тяжелее с приходом дельта-штамма (пик отмечался в августе-ноябре 2021 года). Сейчас они болеют целыми коллективами, но легко, и родители справляются дома. Им помогают педиатры из поликлиники. Сейчас основная нагрузка на их плечах.
— Какие бывают осложнения?
— Самым частым осложнением COVID-19 у детей является пневмония, в том числе с развитием дыхательной недостаточности. Значительно реже происходит поражение сердечной мышцы — миокардит, с развитием сердечно-сосудистой недостаточности. У нескольких пациентов мы видели и тромботические осложнения, характерные для взрослых.
— Были ли случаи мультисистемного воспалительного синдрома в республике?
— Да. С конца ноября 2020 года по март 2021года мы диагностировали в республике этот синдром у 10 пациентов, средний возраст которых составлял 8-10 лет, хотя были и 8-месячная и 17-летняя девочки. Многие проходили лечение в отделении интенсивной терапии. На протяжении следующего периода синдром встречался редко. И нам стало проще с ним справляться.
— Как выражается мультисистемный синдром у детей?
— Мультисистемный воспалительный синдром, ассоциированный с COVID-19, проявляется большим количеством симптомов, среди них высокая и длительная лихорадка, покраснение склер и конъюнктив глаз (склерит, конъюнктивит). А также самые различные по форме и локализации высыпания, низкое артериальное давление, симптомы поражения нервной системы — гиперестезия (повышенная чувствительность к свету, болевым раздражителям). Нередко поражается сердечная мышца. Первые пациенты попадали к хирургам с интенсивными болями в животе. Симптомы чаще развиваются через 2 недели после перенесенного COVID-19, когда ПЦР-исследование уже показывает отрицательный результат. Такое состояние в обязательном порядке является показанием к госпитализации, нередко в отделение реанимации. На дому таких детей лечить нельзя.
— Какие симптомы коронавируса у детей? Может быть, есть какие-то характерные?
– Симптомы COVID-19, особенно начальные, у детей, как и у взрослых, почти не обладают специфичностью, все они напоминают течение обычного ОРВИ. Дети старшего возраста могут пожаловаться на потерю обоняния и потерю чувства вкуса. В условиях пандемии исследование методом ПЦР — практически единственный способ отличить ковид от других ОРВИ.
– Есть ли специфические симптомы «омикрона» у детей?
– Мы сейчас отмечаем: часто стал встречаться обильный насморк, интенсивные боли в горле, интенсивные головные боли, очень выраженная слабость. Очень короткий инкубационный период: максимально – неделя, но в среднем симптомы появляются через 2-3 дня от контакта с зараженным.
— Какие категории детей находятся в группе риска?
— Всегда в первую очередь в группе риска дети, имеющие какие-то серьезные заболевания. Например, врожденные пороки развития и хронические заболевания сердца и легких, врожденные иммунодефицитные состояния, онкологические заболевания, тяжелые заболевания нервной системы, дети с заболеваниями обмена веществ и другие.
— Встречаются ли у детей случаи поражения легких?
— У детей, как и у взрослых, в инфекционный процесс могут вовлекаться ткань легких с формированием вирусной пневмонии, но при «омикроне» гораздо реже, чем в предыдущие месяцы.
— Сколько сейчас детей находится в стационаре, сколько среди них было сложных случаев?
— За весь период пандемии 705 детей с новой коронавирусной инфекцией получили помощь в нашей больнице. Примерно у 20% из них были либо какие-то тяжелые сопутствующие заболевания. Очень редко отмечалась тяжелая форма COVID-19. Чаще детки с нетяжёлой симптоматикой находились рядом с семьями (родители, бабушки и дедушки), которым требовалось более серьёзное лечение. В августе-ноябре 2021 года на лечении ежедневно находилось до 35-40 детей. Сейчас в стационаре находится 18 детишек.
— Какие есть сигналы для родителей, при которых у ребенка можно заподозрить коронавирус?
— На начальных стадиях COVID-19 и у детей, и у взрослых почти всегда протекает как обычное ОРВИ.
Главный «красный флаг» — это наличие контакта с больным COVID-19 в течение двух недель до заболевания, в случае с «омикроном» – неделя. В условиях пандемии любой случай проявления ОРВИ стоит рассматривать как подозрительный на ковид.
Исключить или подтвердить подозрения возможно при помощи экспресс- теста, но наиболее точный метод – ПЦР-диагностика.