В Коми выросли пособия беременным и одиноким родителям

С 1 января 2022 года в республике выросли пособия одиноким родителям детей в возрасте от 8 до 16 лет (включительно) и беременным женщинам с низким доходом. сообщили в ОПФР по Коми. Это связано с увеличением прожиточного минимума для жителей нашего региона.

Теперь одинокие родители будут получать 7755 руб. в месяц на каждого ребенка, на которого установлено пособие (50% от прожиточного минимума ребенка), беременные женщины – 8375,50 руб. в месяц (50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого). Ранее выплаты составляли 7350,50 руб. и 7857,50 руб. соответственно.