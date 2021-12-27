В Коми выросли пособия беременным и одиноким родителям

С 1 января 2022 года в республике выросли пособия одиноким родителям детей в возрасте от 8 до 16 лет (включительно) и беременным женщинам с низким доходом. сообщили в ОПФР по Коми. Это связано с увеличением прожиточного минимума для жителей нашего региона.
Теперь одинокие родители будут получать 7755 руб. в месяц на каждого ребенка, на которого установлено пособие (50% от прожиточного минимума ребенка), беременные женщины – 8375,50 руб. в месяц (50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого). Ранее выплаты составляли 7350,50 руб. и 7857,50 руб. соответственно.
Напомним, на меры поддержки имеют право:
- единственный родитель или родитель ребенка, в отношении которого предусмотрена уплата алиментов;
- женщины, вставшие на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности (до 12 недель).
Подать заявление на пособие можно на портале госуслуг или в клиентской службе ПФР по месту жительства. Пособие будет назначено в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает прожиточный минимум на душу населения в регионе (в Республике Коми – 15368 рублей). Также будет производиться комплексная оценка нуждаемости семьи. Перечисление средств осуществляется с 1-го по 25-ое число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие.
Подробнее – на официальном сайте ПФР www.pfr.gov.ru.
На сегодня в Республике Коми пособия выплачиваются на 12150 детей одиноких родителей. Пособия по беременности получают порядка 1000 беременных женщин.