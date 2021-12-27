Сыктывкарские общественники высказались об идее строительства православной школы

«Если здание бесхозное, то пусть будет православная школа, чем очередная торговая точка. Но я не знаю, кто ещё претендует и в каком состоянии находится здание. От этого зависят приоритеты», – рассказала историк.

«Я рад, что здание не будет простаивать и получит вторую жизнь. Хотя, конечно, мне бы х отелось, чтобы здание передали Национальному музею. Тогда один из залов необходимо посвятить коми медицине, причём не только народной, но и истории наших медучреждений. А ещё хочется, чтобы там была историческая аптека. Мне кажется неправильным, чтобы была там православная школа. Но это лучше, чем пустующее здание, которое просто разрушается, как это часто бывает с памятниками архитектуры», – сообщил «Pro Городу» Фёдор Иванов.

Ранее издание «Панорама столицы» сообщило, что под православную школу передадут здание постройки начала XX века, где располагалось бывшая земская больница и городской роддом по адресу Бабушкина, 11. Портал PG11.ru собрал мнение общественников, историков и церкви по поводу этого события.

«В этом доме появились на свет две мои дочери. Но поскольку мемориальных досок об этом факте не предвидится, то, по большому счету, мне все равно, хотя логичнее было там поместить филиал Национального музея или какое-нибудь медицинское учреждение», – рассуждал Игорь.

Дмитрий Махов, глава сыктывкарского отделения фонда «Городские проекты»

«Государство не может содержать финансово многие исторические здания. Отсюда большое количество потерянных культурно-исторических объектов. А бизнес не всегда готов арендовать помещение и содержать его. Хотя в Сыктывкаре есть положительный пример участия бизнеса в сохранении исторического здания – это дом купца Оплеснина. А вот бывшую школу №13 по разным причинам не удалось передать частному лицу на восстановление. Передача уездной земской больницы православной школе позволит содержать здание в удовлетворительном состоянии. Главное, чтобы не получилось так, что со временем оно перешло в собственность РПЦ. Как было, например, с Барнаульским планетарием или Исаакиевским собором», – рассказал Дмитрий.

Также «Pro Город» обратился к архиепископу Сыктывкарскому и Коми-Зырянскому Питириму. Священнослужитель рассказал, что здание бывшего роддома могут передать не епархии, а фонду в помощь для строительства православной гимназии. Также Владыка Питирим попросил не торопить события.

«Там ещё нет окончательного решения. Скорее всего, православной школе это здание, прогнившее грибком, не потребуется», – заявил Питирим.

В завершение отметим, что большинство общественников выступают за сохранение этого памятника архитектуры. Причём православная школа, по их мнению, не худший вариант использования здания бывшей земской больницы и роддома. Но многие из них желают там видеть общедоступный для населения филиал Национального музея. Надеемся, что силами горожан и мэрии здание сохранит свой вид, будет использоваться и не разрушится.