Медики назвали нестабильные симптомы «омикрона»

Поражение вестибулярной системы и общая слабость при омикрон-штамме коронавируса приводят к появлению некоторых «уходящих и приходящих» симптомов болезни, сообщает Express со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Англии (NHS).

Так, пациенты часто жалуются на головокружение, звон в ушах, снижение слуха, напряжение в глазах и головную боль.