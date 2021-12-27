Медики назвали нестабильные симптомы «омикрона»

Поражение вестибулярной системы и общая слабость при омикрон-штамме коронавируса приводят к появлению некоторых «уходящих и приходящих» симптомов болезни, сообщает Express со ссылкой на Национальную службу здравоохранения Англии (NHS).
Так, пациенты часто жалуются на головокружение, звон в ушах, снижение слуха, напряжение в глазах и головную боль.
- Они могут приходить и уходить в течение дня. Если они постоянны или очень интенсивны, вам следует сообщить об этом своему лечащему врачу, — предупредили в NHS.
В службе добавили, что при постоянных болях могут потребоваться дополнительные обследования, подчеркивают «РИА Новости».