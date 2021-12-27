Как учатся и чем живут современные студенты: мини-интервью с учащимися из Сыктывкара

«Мне нравится то, как преподаватель доводит информацию до студента и как проходят занятия. Даже парты расставлены так, чтобы всех было видно и слышно. В школе такого не было. Все предметы нравятся, но сложнее всего даётся математика, так как за год мы изучаем программу 10-11 класса»

«Для меня – это весёлая и яркая пора, когда мы начинаем взрослеть и начинать более самостоятельную жизнь, в которой все меняется очень быстро и сумбурно, в это прекрасное время хочется получать больше запоминающихся радостных моментов»

25 января в России отмечается День студента, а также «Татьянин день». В 2005 году в момент празднования 250-летия МГУ Владимир Путин подписал указ, по которому «Татьянин день» стал праздником всего студенчества. Портал PG11.ru обратился к действующим студентам разных направлений обучения и узнал из первых уст о студенческой жизни и учёбе.

«После окончания техникума я очень хочу заниматься тем, что мне по душе, хочу попробовать себя в разных сферах. Вижу своё развитие в модельном бизнесе и в работе для известных брендов», – рассказала Дарья.

Также Дарья рассказала о целях обучения. Образование для неё – это защита перед будущим, некая подушка безопасности. У студентки сложности возникают лишь с тем, что программа обучения большая и за год приходится перерабатывать значительный объём информации, поэтому в короткие сроки сложно всё усвоить и запомнить. На одной учёбе Дарья Сливец не зацикливается, она модель, занимается кондитерским искусством и любит танцевать.

Илья Нестеров, учится на автомеханика в техникуме, 1 курс

Что для вас студенчество?

«Студенчество для меня – это новые возможности в реализации моего потенциала и ключ к дальнейшей жизни».

Илья из тех студентов-первокурсников, кто восхищается преподавателями. Он стремится участвовать в развивающих конкурсах, а также использует учебное заведение как способ знакомства с людьми. Больше всего Илье нравятся предметы по профессии автомеханика, а также физкультура и ОБЖ. Пока молодым человеком пройден небольшой учебный путь, поэтому особых трудностей у него не возникало, лишь в сдаче зачёта по химии.

Илья Нестеров. Фото из личного архива.

«Учусь для получения профессии, хочу с этим связать своё будущее. Но и стараюсь уделять время хобби. Например, хожу на тренировки по футболу, по вечерам в общежитии посещаю тренажёрный зал».

Молодой человек также планирует поступить в вуз после службы в армии.

«Затем пойду работать по профессии, либо займусь бизнесом», – завершил разговор Илья.

Григорий Микушев, учится в техникуме на направлении земельно-имущественные отношения, 2 курс

Что для вас студенчество?

«Студенчество – это то время, когда ты чувствуешь прилив новых сил и энергии, твоя жизнь меняется, становится более интересной и сложной»

Григорий хочет полностью погрузить в профессию, получить много полезных практических умений. У молодого человека есть интерес, поэтому учиться ему не сложно.

Григорий Микушев. Фото из личного архива.

«Нравится стиль преподавания, информацию подают очень качественно и нескучно. Нет таких предметов, которые бы мне не нравились», – заявил Григорий.

В свободное от учёбы время юноша занимается баскетболом, чтобы развиваться разносторонне. Спорт ему пригодится в будущем, поскольку после окончания обучения Григорий планирует отслужить в армии.



Андрей Ермишкин, учится на учителя физкультуры и ОБЖ, 3 курс

Среди преимуществ студенческих лет Андрей выделяет получение новых знаний, интересный опыт и знакомство с новыми людьми. Молодой человек поделился с «Pro Городом» и то, что ему нравится в процессе обучения.

Андрей Ермишкин. Фото из личного архива.

«Конечно, это общение с толковыми преподавателями и некое преодоление себя при получении знаний. Всегда любил психологию, теорию аргументации и основы специальной педагогики и психологии».

По словам, юноши он не испытывает сложностей в учёбе, в свободное время занимается спортом и волонтёрством. Но пока не знает, с какой сферой свяжет свою жизнь.

«Будущее пока туманно, есть несколько вариантов, постараюсь выбрать что-то одно», – рассказал нам Андрей.

Матин Омаров, учится в колледже на юриста, 4 курс

Что для вас студенчество?

«Для меня это ещё один насыщенный и интересный этап в жизни. Здесь человек познает себя, находит много новых друзей и получает знания, которые в будущем ему обязательно пригодятся», – рассказал Матин.

Среди любимых предметов будущий юрист назвал трудовое право и теорию государства и права. Молодому человеку нравится то, что учёба позволяет мозгам не закиснуть, поскольку постоянно узнаёшь что-то новое и развиваешься.

«Учусь, чтобы достичь чего-то в жизни, ведь в наше время без учебы и знаний никуда. Если ты не собираешься постоянно учиться и саморазвиваться, то ты проиграл», – сделал вывод Матин.

Молодой человек вспоминает и о пройденном пути.

«Сначала было трудно, много чего не понимал, было мало знакомых, да и предметы давались с трудом. Сейчас уже ситуация изменилась. Нашёл общий язык с преподавателями, легко ориентируюсь как в самом здании, так и в предметах», – вспомнил Матин.

Так же, как и все наши герои, молодой человек не зацикливается на одной учёбе.

Матин Омаров. Фото из личного архива.

«Занимаюсь волонтёрством, люблю совершать добрые поступки, без этого сейчас нельзя. На душе благодаря этому появляется некое чувство спокойности и гордости за себя. Не забываю и о спорте. Например, люблю бегать. Также читаю книги, у меня их в коллекции около 25 экземпляров. Недавно помогали Национальной библиотеке, и я у них нашёл столько интересных книг, поэтому перестал покупать. Теперь всегда беру книги там», – рассказал Матин.

После окончания СТЭКа молодой человек планирует продолжить обучение в Академии госслужбы.

Карина Парначёва, учится на преподавателя истории и обществознания в вузе, 4 курс

Что для вас студенчество?

«Студенчество - это самая невероятная пора! Это абсолютно новый этап, который наполнен чередой ярких событий в жизни каждого студента», – сообщила Карина.

Что именно нравится в процессе обучения?

«В учёбе, а особенно в истории больше всего люблю узнавать новые факты. В мире столько всего интересного, история позволяет узнавать опыт прошлого, без которого нельзя осознано смотреть в будущее», – рассказала Карина.

Студентка поделилась с «Pro Городом» и своими воспоминаниями из студенческих лет.

«Самое яркое воспоминание из 4 лет обучения в Институте истории и права СГУ – это наша первая археологическая практика. Она проходит летом после окончания 1 курса. Мы провели две недели в палаточном лагере, на берегу реки Вычегда с видом на Ульяновский Монастырь. Днём раскопки, а вечером тёплые задушевные разговоры у костра. Эта практика осталась в памяти у каждого», – вспомнила Карина.

Карина Парначёва. Фото из личного архива.

Девушка выбрала непростое, но важно для страны педагогическое направление. Она также рассказала о своих мотивах обучения и о любимых предметах.

«Профессия учителя одна из самых интересных, потому что невозможно обучать детей, но при этом самому быть не эрудированным и не интересным человеком. Мои любимые предметы – это педагогика, как основа основ, палеография, где нас научили читать старославянскую письменность и понимать источники XVI-XVII вв, а также методика преподавания истории и обществознания. Вообще у нас хорошие и интересные лекции по всем предметам», – рассказала Карина.

Хоть Карина и студент старших курсов, но всё равно каждый раз переживает при сдаче сессии. По словам девушки, каждые полгода при подготовки к сдаче экзаменов они с одногруппниками переживают. Студентка также состоит в студенческом совете при институте, где они помогают другим студентам, подготавливают и участвуют в мероприятиях, создают свои проекты и посещают форумы, а также проводят интеллектуальные исторические игры в школах.

«Активная деятельность в институте – возможность реализовать себя в различных направлениях», – сообщила Карина.

Причём девушка из тех немногих студенток, кто хочет работать по специальности. Будущее планирует связать с работой учителем истории и обществознания, а параллельно обучаться в магистратуре на заочном отделении.

Алексей Измайлов, учится на юриста в вузе, 4 курс

«Во-первых, это возможность саморазвития и открытия чего-то нового. Но помимо студенчества есть и другие сферы, где я себя проявляю. Так, например, комментирую игры баскетбольного клуба «Ника». Во-вторых, это возможность познакомиться с людьми, которые станут верными друзьями и соратниками в течение всей жизни», – поделился Алексей.

При этом молодой человек не хочет связывать своё будущее с юридической сферой.

Алексей Измайлов. Фото из личного архива.

«Это ошибка, которую я сделал четыре года назад. Были сложности в общении с преподавателями. Они у нас требовательные и на экзаменах отправляли на пересдачи», – рассказал выпускник.

Алексей не собирается работать по специальности и надеется связать свою жизнь с телевидением.

Михаил Редькин, учится на преподавателя истории и обществознания, 5 курс

Что для вас студенчество?

«Студенчество – период, благодаря которому смог обрести много полезных знакомств с людьми со всей России. Мне удалось попутешествовать и увидеть красоты своей Родины и просто время, которое помогло мне стать лучше, увереннее и радостнее», – вспомнил Михаил.

Михаил рассказал «Pro Городу» интересную историю из своих студенческих лет.

«В сентябре у нашей группы проходила практика в образовательных учреждениях (9-11 классы). На прохождение практики было выделено 4 недели. Казалось бы, всё могло бы пройти спокойно и размеренно, но у меня появились сразу две неожиданные возможности – съездить от платформы «Россия – страна возможностей» в Крым на самый масштабный творческий фестиваль России и от университета на полуфинал всероссийского конкурса в Калининград. В итоге получилось, что за свою практику в школе я успел насладиться прогулками и в столице России (проездом), и на Юге, и на Северо-Западе. При этом, без вреда для научной сферы, так как и учителем в ускоренном и усложнённом темпе поработал и провёл ровно столько уроков, сколько и было запланировано, только за 1,5 недели», – завершил рассказ Михаил.

По словам студента, ему нравится историческое направление и та специальность, по которой он обучается.

«Педагогика, история в разные времена и отдельных стран, история образования и даже кинематограф в истории Отечественной культуры, всё увлекательно и открывает новое. Но самые яркие воспоминания остались от курса археологии, который преподавал профессор Виктор Анатольевич Семёнов. Каждая пара с ним сопровождалась не только уникальным материалом, но и ценными жизненными мудростями. Жаль, что любимого профессора уже нет с нами», – рассказал Михаил.

Молодой человек успешен и в учебной, и в общественной деятельности, но сталкивался с некоторыми трудностями за годы обучения.

Михаил Редькин. Фото из личного архива.

«Поначалу это адаптация к жизни в общежитии, ведь до университета у тебя была своя комната, классический семейный уклад, а тут уже новая «магия», ведь общежитие тоже один из важных символов студенчества. Но в этом тоже есть свои плюсы – новые друзья и общая закалка, да и на 5-ый год проживания в общежитии уже в родной квартире бывает непривычнее, чем там. А уже после общежития осознаёшь, что такое подготовка к сессиям, попытки совмещать общественную деятельность с учёбой, чтобы взять максимум, и, конечно, бессонные ночи над написанием курсовой работы с чередой творческих кризисов, бывает непросто, но всё решаемо при определённом усердии», – вспомнил студент.

Михаил выпускник, поэтому задумывается о своём будущем. По словам молодого человека, ему придётся выбирать между работой в образовательных организациях, в молодёжной политике, а также в сфере туризма и медиа.