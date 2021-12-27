Сыктывкарцы смогут сдать тест на «омикрон» в торговых центрах

Глава Минздрава Коми Игорь Дягилев заявил, что в некоторых ТЦ Сыктывкара развернут дополнительные пункты экспресс-тестирования на коронавирус. Посетители, которые почувствуют недомогание, смогут тут же провериться совершенно бесплатно, сообщает "Комиинформ".

- Европа и Америка столкнулись с огромными очередями в лечебных учреждениях на тестирование. Нам с коллегами на разных уровнях оперштабов поставили задачу - развести точки тестирования, поэтому мы в каждой поликлинике и ЦРБ открываем несколько точек забора, - подчеркнул И. Дягилев. - И для этого мы еще открываем дополнительные точки в ТЦ, чтобы не было скопления. И здесь, как показала практика, это удобно, когда человек идет и чувствует психологический дискомфорт, решает все-таки провериться: а вдруг я заболел. И тогда мы быстро определяем - омикрон это или нет.

Также И. Дягилев уточнил, что симптомы омикрона больше похожи на острую респираторную вирусную инфекцию.