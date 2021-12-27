В России предложили ввести три выходных для простудившихся

Первый зампредседателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров обратился к министру труда России Антону Котякову с предложением ввести трехдневные выходные для простудившихся. Инициативу он сформулировал в письме, с которым ознакомилось РИА Новости.

- Для снятия части нагрузки с медиков и для упрощения жизни обыкновенных граждан целесообразной мерой представляется введение трехдневного периода, в течение которого заболевший сотрудник может провести дома на самостоятельном лечении без оформления официального больничного безо всяких санкций со стороны работодателя, — считает Петров.

Он напомнил, что никуда не делись ОРВИ, грипп и другие простудные заболевания, из-за которых люди обращаются в медучреждения, чтобы оформить официальный больничный лист. По словам общественника, такая практика перегружает систему здравоохранения в условиях пандемии: врачи, занятые лечением ковида, тратят время и силы "на оформление справок, которые фиксируют очевидное".