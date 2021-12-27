День без интернета: шесть вещей для отдыха без смартфонов, которые продают сыктывкарцы

30 января во всем мире отмечается День без интернета. Правда, мы настолько сильно привыкли к всемирной паутине, что зачастую не знаем, чем заняться без нее. Поэтому в преддверии праздника портал “ПроГород” решил прийти вам на помощь и выяснил, какие интересные вещи для досуга можно купить с рук в Сыктывкаре.

Игра времен СССР, которая способна увлечь и сейчас. Карточки и бочонки в отличном состоянии. Полный комплект. Продавец отметил, что игра была изготовлена в Кировской области.

Шахматы, 2000 рублей

Комплект новый. А игра отличная. Вы не только хорошо проведете время, но и натренируете мозг.

Игровая приставка Sega magistr drive 2, 2000 рублей

По словам продавца, на приставке есть 252 игры. Использовалась она один раз. Все упаковано.

Монополия, 1500 рублей

Легендарная игра, собравшая огромное количество поклонников по всему миру. По словам продавца, этот набор находится в отличном состоянии.

Пазл, 500 рублей

Еще новый и даже полностью в упаковке.

Карточная игра по мультфильму Adventure Time, 4000 рублей

Вся коллекция состоит из 5 коробок. Вскрывалась одна коробка, остальные коробки не вскрывались. Плёнка была снята со всех коробок. Цена всей коллекции 4000 рублей, однако можно купить по отдельности. При таком раскладе коробка будет стоить 800 рублей.