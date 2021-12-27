День символизирует неустойчивость: гороскоп на 26 января

Вероятно, что старания Овнов будут сосредоточены на какой-то проблеме личного характера, имеющей для них первостепенную важность. Не стоит чрезмерно концентрироваться на какой-то проблеме, иначе стремление к стабильности может активизировать ваш эгоизм.

День символизирует заблуждение. Вкладывая всю душу и средства в «важное» дело, вы можете разбазарить и свое имущество, и имущество других людей. Не пытайтесь заниматься не свойственными вам вещами и делами. Сегодня эксперименты — не для вас.

Гороскоп на 26 января 2022 года Близнецы

День символизирует достижение цели, победу. Сегодня многие Близнецы используют благоприятные шансы и будут «нажимать на все рычаги» ради достижения собственных целей. В данной ситуации найдите точки соприкосновения с другими людьми и учтите их интересы, в противном случае вы устроите себе и им тяжелую жизнь.

Гороскоп на 26 января 2022 года Рак

День символизирует начало новых дел, перспективное планирование. Весь личный опыт представителей этого знака может быть сосредоточен на делах и проектах, которые вот-вот должны начаться. Получите радость от предвкушения, планирования, обсуждения каких-то мероприятий, определения собственной роли в общей программе.

Гороскоп на 26 января 2022 года Лев

День повышенной активности. Вероятно, вам сегодня придется научиться управлять событиями, улавливая глубинные импульсы тенденций дня, которые обусловливают активное поведение других людей и быстрый результат работы. Не стоит конфликтовать со всеми по причине неспособности к быстрым и последовательным действиям.

Гороскоп на 26 января 2022 года Дева

День символизирует благотворительность, служение. Девы, взяв на себя какую-то ответственность, в состоянии неуклонно выполнять все свои обязательства. Не стоит жертвовать своим благосостоянием и здоровьем ради чрезмерного тщеславия.

Гороскоп на 26 января 2022 года Весы

Положение звезд обусловливает потребность Весов в практическом вознаграждении за приложенные усилия. Вам нужно научиться получать удовлетворение от самого процесса работы, да и от жизни вообще. Не живите уныло, не рассчитывайте на слишком дальнюю перспективу.

Гороскоп на 26 января 2022 года Скорпион

День символизирует неустойчивость. Многие Скорпионы будут зависимы от «приливов» и «отливов» настроения. Вы должны отдохнуть в этот вечер. Полезно принять теплую хвойную ванну.

Гороскоп на 26 января 2022 года Стрелец

Смысл жизни некоторых представителей этого знака зодиака будет выражаться в решимости испробовать все возможные способы самовыражения. Дерзайте! Сегодня вы можете добиться многого.

Гороскоп на 26 января 2022 года Козерог

Козероги сегодня будут способны ассимилироваться в новом коллективе или в другой стране. Многие получат удовольствие от участия в крупномасштабных культурных или общественных мероприятиях. Не подведите тех, кто вам доверяет и способствует вашему развитию. Не потворствуйте желанию находиться «в свете прожекторов».

Гороскоп на 26 января 2022 года Водолей

Многие Водолеи сегодня будут полны решимости испытать судьбу, добиваться от нее желаемого, каких бы тяжких усилий это ни стоило. Не следует так усердствовать. Вы рискуете свести все к чисто утилитарной основе - к практическому интересу — и тем самым обесценить все.

Гороскоп на 26 января 2022 года Рыбы

Вы сегодня будете заинтересованы в первую очередь в практическом вознаграждении за свои усилия. Вы надеетесь, что полученная прибыль поможет вам выпутаться из затруднительных ситуаций. Научитесь обращать все обстоятельства себе на пользу, иначе вы будете действовать себе же во вред из-за инертности или жадности.