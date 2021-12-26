Работодателям в Коми нужно перевести половину сотрудников на удаленку

Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Республики Коми, необходимо обеспечить перевод не менее 50 процентов сотрудников на дистанционную (удаленную) работу, если это не нарушает режим функционирования организации.

В Коми вновь ужесточили антиковидные меры в для борьбы с омикроном. Изменения в Указе публикует пресс-служба главы Коми.

С 25 января 2022 года до улучшения эпидемиологической обстановки Министерству здравоохранения Республики Коми поручено ввести в медицинских организациях, оказывающих психиатрическую помощь в стационарных условиях (психиатрических (психоневрологических) больницах (отделениях), специализированных домах ребёнка), ограничительные мероприятия, направленные на профилактику коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, включая переход указанных организаций на закрытый режим работы.

С 25 января 2022 года до улучшения эпидемиологической обстановки организации культуры, такие как библиотеки, архивы, музеи и выставочные залы, приостанавливают обслуживание посетителей в зданиях архивов и библиотек, за исключением предоставления услуг по выдаче книг и иных документов библиотечного (архивного) фонда для их использования вне здания (помещения) по предварительной записи и предварительному заказу документов.

Проведение в помещениях библиотек, архивов, музеев и выставочных залов мероприятий с участием посетителей не допускается.