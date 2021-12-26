Назван неожиданный симптом онкологических заболеваний

«Если у вас повышен кальций, это вполне может быть симптомом рака почек, рака легкого или аденомы паращитовидной железы», — сказал медик. Мясников добавил, что в последнем случае при повышении уровня кальция даже на один миллиграмм выше нормы, как правило, требуется операция.

Высокий уровень кальция в организме может быть предвестником серьезных заболеваний, включая онкологические. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил врач и телеведущий Александр Мясников, пишет РИА Новости .

В свою очередь, пониженное содержание этого макроэлемента чаще всего приводит к сильной слабости, при которой человек не может даже поднять стакан воды. Мясников подчеркнул, что прием большого количества кальция в таблетках чреват образованием камней в почках, поэтому как минимум половина суточной дозы должна содержаться в продуктах. К тому он не усваивается в организме без витамина D.