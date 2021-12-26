В Сыктывкаре 14 квартир три дня остаются без холодной воды

В одном из домов столицы Коми уже третьи сутки нет холодной воды. 14 квартир вынуждены пользоваться кипятком, о чем сообщили жители многоэтажки.
Все началось 21 января, когда в доме №220 по октябрьскому проспекту произошел потоп. Вода залила нижнюю квартиру, после чего владелец вызвал сотрудников управляющей компании, но виновника дома не оказалось. Единственным выходом было перекрыть воду и оставить без нее 14 квартир.
В управляющей компании рассказали, что потоп, предположительно, начался из-за прорванной трубы или поломанного крана. Назвать точную причину пока не удается. Это связано с тем, что УК не может найти владельца квартиры. Такая ситуация возмутила жильцов. Как передает «Комиинформ», по мнению жильцов, управляющая компания может открыть дверь при помощи полиции и устранить неполадки.