В Сыктывкаре 14 квартир три дня остаются без холодной воды

В одном из домов столицы Коми уже третьи сутки нет холодной воды. 14 квартир вынуждены пользоваться кипятком, о чем сообщили жители многоэтажки.

Все началось 21 января, когда в доме №220 по октябрьскому проспекту произошел потоп. Вода залила нижнюю квартиру, после чего владелец вызвал сотрудников управляющей компании, но виновника дома не оказалось. Единственным выходом было перекрыть воду и оставить без нее 14 квартир.