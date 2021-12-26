Названы шесть самых терпеливых знака Зодиака

Терпение – одна из тех черт, которой не особо хвалятся, но она на самом деле весьма полезна. Если бы в мире существовали только импульсивные люди, конфликтов и опасностей было бы в разы больше. « Клубер » назвал шесть знаков Зодиака, которые обладают огромным терпением и выдержкой.

Внешне Телец может казаться душой компании, но внутри он осторожен, спокоен и терпелив. Это дает Тельцу возможность долго и тщательно испытывать людей, прежде чем начинать с ними отношения или доверять им. Тельцы не спешат гневаться или проявлять какие-то эмоции, их нужно еще до этого довести, а это, надо признать, нелегко. Этот знак будет упорно идти по выбранному пути, независимо от того, сколько времени это займет. Телец неимоверно упрям, и в этом качестве равных ему не бывает. Его терпение позволяет ему быть настойчивым и цепким – он никогда просто так не остановится.

Рак

Раки бесподобно умеют слушать других – именно ангельское терпение делает людей этого знака такими хорошими и внимательными слушателями. В любви любой Рак готов ожидать своего идеального человека хоть до скончания времен. Если Рак чего-то ждёт, особенно то, во что бесконечно верит, то это ожидание навсегда. Кроме того, Рак очень мягок и чувствителен, он скорее спрячется в свой панцирь, пока его боль не успокоится, но мстить и бить в ответ не будет.

Дева

Одна из причин того, что Девы столь неимоверно терпеливы, конечно же, заключается в их перфекционизме. Совершенство не приходит сразу, и если Дева так к нему стремится, она может и подождать, сколько необходимо. Девы делают то, что они должны делать для достижения своих целей, и обычно это включает в себя долгую и кропотливую работу. Они не из тех, кто бросает дело на полпути. Если бы у Дев не было этого терпения, то они бы постоянно пребывали в глубочайшем унынии от невыполненных задач.

Весы

Весы предпочитают выжидать, нежели заставить кого-то чувствовать себя некомфортно или вызвать конфликт. Это тот человек, который будет долго поддерживать неприятный или нежелательный для него разговор, а не резко его закончить – лишь бы не выглядеть невоспитанным или грубым. Этот знак ненавидит любые противоречия, и если он может потерпеть и сгладить острые углы – он это сделает. Их обходительность и порядочность связаны именно с умением быть терпеливыми. Весы, как истинные дипломаты, потратят массу времени, чтобы выслушать обе точки зрения в споре и попытаться примирить оппонентов.

Скорпион

Скорпионы в совершенстве владеют выжидательной тактикой, и у них неимоверное терпение. Они хорошие интриганы и планировщики, особенно когда дело касается их интересов и выгоды. Если вы хотите получить представление о масштабах их терпения, то типичный Скорпион похож на хищника, который долго сидит в засаде, чтобы в нужный момент наброситься на свою добычу. Особенно долго они выжидают в плане мести. Скорпион никогда и ничего не предпримет, пока не продумает все мельчайшие детали наказания, которое он готовит своему обидчику.

Козерог

Никто не понимает важность времени лучше, чем Козерог. Он предпочитает не торопиться, а не бежать сломя голому и брать что-то штурмом. Козерог терпеть не может ошибки и промахи, особенно те, которых можно было избежать, просто имея некоторое терпение. Этот знак весьма осторожен, и импульсивность ему не присуща. Он вполне может подождать. И он будет ждать. В отношениях Козерог тоже не торопится: сначала он долго стремится к финансовой стабильности, а потом не менее долго обдумывает кандидатуру потенциального партнера.