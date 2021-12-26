Школы Сыктывкара перевели на дистанционку

С 25 января в Сыктывкаре учреждения общего и дополнительного образования, спорта переходят на дистанционный режим работы. Данная мера является вынужденной, но необходимой. Она позволит уберечь детей от массового заражения, не допустить взрывного роста заболеваемости.

Образовательный процесс в онлайн формате продолжится в течение этой недели. Данное решение принято исходя из письма Главного государственного санитарного врача по Республике Коми Л.И.Глушковой, в котором рекомендовано с целью улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки приостановить очный образовательный процесс до 31 января включительно.