Школы Сыктывкара перевели на дистанционку

С 25 января в Сыктывкаре учреждения общего и дополнительного образования, спорта переходят на дистанционный режим работы. Данная мера является вынужденной, но необходимой. Она позволит уберечь детей от массового заражения, не допустить взрывного роста заболеваемости.
Образовательный процесс в онлайн формате продолжится в течение этой недели. Данное решение принято исходя из письма Главного государственного санитарного врача по Республике Коми Л.И.Глушковой, в котором рекомендовано с целью улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки приостановить очный образовательный процесс до 31 января включительно.
По данным Роспотребнадзора по Республике Коми, за период с 17 по 23 января этого года в Сыктывкаре за медицинской помощью с симптомами гриппа и ОРВИ обратились 4194 человек, в том числе детей – 1814, из них 859 школьников. Уровень заболеваемости ОРВИ составил 161,6 на 10 тысяч населения, что на 40,4% превышает уровень эпидемического порога. Темп прироста заболевших среди школьников по отношению к аналогичному двухнедельному периоду составил 34,6%. По итогам недели превышение эпидемического порога среди школьников составляет 62,4%.