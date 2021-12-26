Врач назвал свойства одного из самых популярных и вкусных народных средств

Брусника может быть не только вкусной, но и полезной добавкой к привычным блюдам. Причем зимой эта ягода особенно ценна для организма, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-фитотерапевт Андрей Степенский.

Лекарственные свойства брусники известны людям не менее пятисот лет, отметил кандидат медицинских наук, врач-фитотерапевт Андрей Степенский. В этой ягоде содержится множество полезных компонентов, например, витаминов и антиоксидантов. Поэтому соки, морсы, джемы и приправы к мясу, изготовленные из брусники, не только приятны на вкус, но и полезны для здоровья. Основные свойства ягоды не страдают от заморозки и «щадящей» термообработки, уточнил врач.

По его словам, наибольший оздоровительный эффект брусника дает при заболеваниях мочевыделительной системы.

- В качестве лекарственного растения брусника в основном используется при болезнях почек и болезнях мочевыводящих путей, таких как цистит, – сказал Андрей Степенский.

Благодаря высокому содержанию витаминов в бруснике, она используется также для лечения авитаминоза, продолжил он. Употребление этой ягоды укрепляет иммунную систему и помогает организму сопротивляться вирусам в период сезонного роста заболеваемости, особенно в зимние месяцы, считает врач.