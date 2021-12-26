Врач назвал свойства одного из самых популярных и вкусных народных средств

Брусника может быть не только вкусной, но и полезной добавкой к привычным блюдам. Причем зимой эта ягода особенно ценна для организма, рассказал в интервью радио Sputnik кандидат медицинских наук, врач-фитотерапевт Андрей Степенский.
Лекарственные свойства брусники известны людям не менее пятисот лет, отметил кандидат медицинских наук, врач-фитотерапевт Андрей Степенский. В этой ягоде содержится множество полезных компонентов, например, витаминов и антиоксидантов. Поэтому соки, морсы, джемы и приправы к мясу, изготовленные из брусники, не только приятны на вкус, но и полезны для здоровья. Основные свойства ягоды не страдают от заморозки и «щадящей» термообработки, уточнил врач.
По его словам, наибольший оздоровительный эффект брусника дает при заболеваниях мочевыделительной системы.
- В качестве лекарственного растения брусника в основном используется при болезнях почек и болезнях мочевыводящих путей, таких как цистит, – сказал Андрей Степенский.
Благодаря высокому содержанию витаминов в бруснике, она используется также для лечения авитаминоза, продолжил он. Употребление этой ягоды укрепляет иммунную систему и помогает организму сопротивляться вирусам в период сезонного роста заболеваемости, особенно в зимние месяцы, считает врач.
- Второй момент, который достаточно важен для лекарственного применения брусники, – это большой источник витаминов, поэтому при авитаминозе витаминов А и С эта ягода зачастую используется. Она обладает общими укрепляющими, дезинфицирующими свойствами. Использование брусники, как и других растений, содержащих витамины и антиоксиданты, помогает укрепить организм, а значит, и перенести в более легкой форме COVID-19 или любое другое вирусное заболевание, – объяснил Андрей Степенский.
Но единственный доказанный способ предотвратить тяжелое течение коронавирусной инфекции и снизить риск заражения ею – это вакцинация, добавил врач.