В Коми кран оставил без света село и деревню

В Усть-Куломе кран повредил провода и оставил два населенных пункта без электричества.
Как сообщает Россети Северо-Запад, сегодня в 08:18 кран компании "Комиинвестпром" при проезде под воздушной линией 10 кВ задел стрелой манипулятора провод и порвал его. Это привело к отключению села Усть-Кулом и деревни Дон Усть-Куломского района Коми.
Специалисты "Россети Северо-Запад" оперативно прибыли на место и отремонтировали линию. В настоящее время все потребители получают электроэнергию в полном объеме.
Сетевая компания намерена привлечь виновника технологического нарушения к ответственности для возмещения затрат на аварийно-восстановительные работы.
В компании напомнили, что линия электроперадачи - зона повышенной опасности. Передвижение крана и подъемника под ЛЭП должно производиться при опущенной стреле. Действия в охранных зонах линий электропередачи могут не только привести к нарушениям электроснабжения, но и представляют смертельную опасность для жизни.