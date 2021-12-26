В Коми кран оставил без света село и деревню

В Усть-Куломе кран повредил провода и оставил два населенных пункта без электричества. Как сообщает Россети Северо-Запад, сегодня в 08:18 кран компании "Комиинвестпром" при проезде под воздушной линией 10 кВ задел стрелой манипулятора провод и порвал его. Это привело к отключению села Усть-Кулом и деревни Дон Усть-Куломского района Коми.

Специалисты "Россети Северо-Запад" оперативно прибыли на место и отремонтировали линию. В настоящее время все потребители получают электроэнергию в полном объеме.