Юрист рассказала, как сыктывкарцы могут заработать на общедомовом имуществе

А знали ли вы, что можно заработать практически на всём, что есть в доме? Портал PG11.ru при помощи юриста Дарьи Пухтинской выяснил, как получить выгоду, сдавая в аренду подъезды, стены и крыши.
«Информация эта не новая, однако многие действительно об этом не знают. Поэтому часто Интернет-провайдеры и операторы сотовой связи, которые размещают свои «коробы», не платят за то, что используют общее имущество многоквартирного дома (МКД)», – сообщает Дарья.
Что относится к общедомовому имуществу. По жилищному кодексу РФ собственники квартир владеют общими помещениями, инженерными коммуникациями и оборудованием, которое обслуживает более одной квартиры.
Сюда входит:
- лестницы и лестничные площадки;
- лифты;
- коридоры;
- чердаки и подвалы;
- крыши и фасады;
- ограждающие несущие и ненесущие конструкции;
- земельный участок под зданием.
То есть деньги вы сможете получить от размещения рекламных баннеров на доме, от платных объявлений в лифтах, подъездах, и даже если на крыше установят какое-то дополнительное техническое оборудование. Но воспользоваться этим заработком можно только после собрания жильцов. По закону их нужно оповестить минимум за 10 дней до требуемой даты. Причём присутствовать на собрании должно 2/3 от общего числа собственников. Там можно определить и человека, который будет заключать договоры об использовании имущества.
Сколько получите денег?
Ваш заработок будет зависеть от размера помещения, которым вы владеете.
«Мы говорим не о каких-то немыслимых суммах, так как доход делится между всеми собственниками в % соотношении, но пополнить бюджет дома всё-таки можно, поступали бы предложения», – сделала вывод эксперт.
Дарья Пухтинская. Фото из личного архива.
Пример схемы. Общая площадь 5-этажного дома в Сыктывкаре на Комарова,7 – 5 тысяч кв.м. Площадь вашей квартиры – 50 кв.м., а доля в доме всегда равняется 100%. Рассчитываем сумму так: 50 кв.м. делим на 5 тысяч кв.м. и умножаем на 100 (доля). Каждому жильцу от сдачи в аренду какого-то помещения достанется по 1%.
Куда можно потратить доход?
Только собственники совместным решением определяют, как расходовать полученный доход. Средства можно направить как на общедомовые мероприятия, так и разделить между всеми в равных долях.
«На проведение праздника во дворе для детей на Новый год, на озеленение территории, чтобы не расходовать средства фонда, на оплату ремонта и благоустройство дома или даже можно распределить доход пропорционально между собственниками», – рассказала Дарья.
Процедура сдачи в аренду общего имущества
Процедура проведения собраний закреплена в статьях 44-48 ЖК РФ.
- Организаторы собрания формируют документы;
- обсуждают вопросы повестки дня, в том числе и текст самого договора аренды;
- затем считают кворум – не менее ⅔ от общего числа голосов всех собственников многоквартирного дома;
- обязательно составить протокол, а ряд согласованных договоров (например, аренды стен лифта под рекламные объявления) нужно будет зарегистрировать в Росреестре, например, те, что по сроку будут более 1 года.
Дарья Пухтинская сообщила и о трудностях этой процедуры.
«Порою бывает сложно заранее оповестить всех жильцов. Недвижимостью могут владеть два собственника и больше, инициатор должен направить сообщение каждому из них. К тому же в доме может быть государственная и муниципальная собственность, тогда уведомление о собрании нужно направить и в соответствующие администрации (в зависимости от того, кто владеет помещением)», – предупредила юрист.
Что делать, если кто-то использует имущество дома без вашего согласия?
Нужно разобраться законно это или нет. По словам Дарьи Пухтинской, порядок действий такой:
- зайти на официальный портал «Реформа ЖКХ»;
- найти там информацию о своем доме и проверить наличие протокола общего собрания собственников, на котором решили передать имущество в аренду;
«Но полные сведения на портале есть далеко не по каждому дому, поэтому можно обратиться в УК или ТСЖ с письменным заявлением», – заметила Дарья.
Если имуществом дома распоряжаются неправомерно, то пишите претензию на недобросовестного арендатора. К ней прикрепите копии доказательств незаконных действий (акт осмотра и др.). Вы вправе потребовать компенсацию и устранение нарушений. Если вам откажут, то обращайтесь в суд.
«Однако, хотя и звучит всё весьма соблазнительно, на практике, зачастую граждане получают не так много средств от использования общедомового имущества», – рассказала юрист.