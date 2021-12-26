Юрист рассказала, как сыктывкарцы могут заработать на общедомовом имуществе

А знали ли вы, что можно заработать практически на всём, что есть в доме? Портал PG11.ru при помощи юриста Дарьи Пухтинской выяснил, как получить выгоду, сдавая в аренду подъезды, стены и крыши.

«Информация эта не новая, однако многие действительно об этом не знают. Поэтому часто Интернет-провайдеры и операторы сотовой связи, которые размещают свои «коробы», не платят за то, что используют общее имущество многоквартирного дома (МКД)», – сообщает Дарья.

Что относится к общедомовому имуществу. По жилищному кодексу РФ собственники квартир владеют общими помещениями, инженерными коммуникациями и оборудованием, которое обслуживает более одной квартиры.

Сюда входит:

лестницы и лестничные площадки;

лифты;

коридоры;

чердаки и подвалы;

крыши и фасады;

ограждающие несущие и ненесущие конструкции;

земельный участок под зданием.

То есть деньги вы сможете получить от размещения рекламных баннеров на доме, от платных объявлений в лифтах, подъездах, и даже если на крыше установят какое-то дополнительное техническое оборудование. Но воспользоваться этим заработком можно только после собрания жильцов. По закону их нужно оповестить минимум за 10 дней до требуемой даты. Причём присутствовать на собрании должно 2/3 от общего числа собственников. Там можно определить и человека, который будет заключать договоры об использовании имущества.

Сколько получите денег?

Ваш заработок будет зависеть от размера помещения, которым вы владеете.