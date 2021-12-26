Преступная парочка из Коми выслушала приговор за шесть краж

Судом установлено, что мужчина и женщина с июля по август 2021 г. совершили пять краж в населенных пунктах Корткеросского района.

Сообщники дважды проникали в помещения СПК "Вишерский", откуда похитили электродвигатели, генератор от трактора и точильный станок. Кроме того, при помощи гвоздодера создали пробой в стене картофелехранилища, откуда вынесли 10 металлических дисков и кабель, после чего таким же способом взломали замок и проникли в здание котельной, где украли различные металлические предметы, углошлифовальную машинку и сварочный аппарат.