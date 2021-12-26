В Сыктывкаре ожидается вторжение динозавров

В Сыктывкаре с 29 января по 20 февраля в ТРЦ «Июнь» будет работать одна их лучших передвижных выставок в России, «Вторжение динозавров», где будет интересно детям любого возраста.

Начиная с 29 января, жители Сыктывкара имеют возможность понаблюдать за жизнью огромных динозавров. Причем не на экранах кинотеатров, а прямо у себя в городе, в ТРЦ «Июнь», вы увидите существ, обитавших на нашей планете много миллионов лет назад.

Динозавры, как живые

«Вторжение динозавров» - это интерактивная выставка, созданная вокруг аниматронных движущихся представителей Юрского периода.

Итак, «Июнь» превратится в доисторические джунгли, населенные динозаврами.

Словно возвращаясь на много миллионов лет назад, посетители выставки могут полюбоваться огромным хищником тирексом и безобидным вегетарианцем трицератопсом; невероятно длинным диплодоком и стегозавром – одним из самых узнаваемых динозавров благодаря его шипам на спине.

Более того – каждый из динозавров оснащен специальным механизмом, позволяющим ему воспроизводить характерные для представителей этого вида движения и звуки. Выставка занимает более 1200 м.кв., 20 огромных экспонатов, которые двигаются, рычат, а при виде вас прищуривают и тут же широко открывают свои огромные глаза - никого не оставят равнодушными!

Сыктывкарцы смогут не только увидеть «оживших» доисторических рептилий, но и узнать подробности их жизни.

А также одной из изюминок выставки- являются инопланетные динозавры будущего-с планеты «пандора» - драконы из культового фильма «Аватар». Только представьте, сколько оригинальных фотографий можно сделать с вашим ребенком! Такие выставки, без сомнения запоминаются на всю жизнь!

Выставка организована с использованием большого количества современных технологий и VR аттракционов, которые удивят вас и Вашего ребёнка.

На выставке «Вторжение динозавров» вас ждут бесплатные развлечения:

фото с экспонатами;

фото с 3D картинами;

5 зон виртуальной реальности — вы увидите мир юрского периода, будто вживую;

рисование 3D ручкой;

кинетическая песочница;

интерактивная песочница;

интерактивный мастер-класс: нарисуй своего динозавра и он оживет на экране.

Детям до 3-х лет-вход бесплатный! Детский билет действует для детей с 4 до 14 лет.

Акция:

Только до 28 января 2022 года вы сможете купить любой билет на выставку за 400 рублей. Билет действителен до 20 февраля 2022 года.

Билеты продаются на официальном сайте вторжениединозавров.рф

Подробности читатайте в соц.сетях: https://vk.com/dino_ru



Бабочки со всего мира

Вторая, не менее интересная выставка, — живые бабочки. На ней собраны гости из разных стран: Африки, Южной Америки, Филиппин.

Экзотика этой зимой совсем рядом, достаточно протянуть руку и… вокруг невероятный танец порхающих красавиц. Посетители могут не только любоваться ими, но также накормить. И что ещё удивительнее — увидеть весь жизненный цикл этих летающих фей. В невольный восторг приходят и взрослые, и дети.

Около сотни разноцветных экзотических бабочек, собранных в одном месте — это ли не чудо?!

Важный бонус — фото- и видеосъёмка бесплатно.

Подробности — в группе в «ВКонтакте»: https://vk.com/planetababochek

Выставки проходят в ТРЦ «Июнь» с 29 января по 20 февраля 2022 гогда.



Ежедневно с 11.00 - 20.00.