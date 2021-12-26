В Сыктывкаре ожидается вторжение динозавров

В Сыктывкаре с 29 января по 20 февраля в ТРЦ «Июнь» будет работать одна их лучших передвижных выставок в России, «Вторжение динозавров», где будет интересно детям любого возраста.
Начиная с 29 января, жители Сыктывкара имеют возможность понаблюдать за жизнью огромных динозавров. Причем не на экранах кинотеатров, а прямо у себя в городе, в ТРЦ «Июнь», вы увидите существ, обитавших на нашей планете много миллионов лет назад.
Динозавры, как живые
«Вторжение динозавров» - это интерактивная выставка, созданная вокруг аниматронных движущихся представителей Юрского периода.
Итак, «Июнь» превратится в доисторические джунгли, населенные динозаврами.
Словно возвращаясь на много миллионов лет назад, посетители выставки могут полюбоваться огромным хищником тирексом и безобидным вегетарианцем трицератопсом; невероятно длинным диплодоком и стегозавром – одним из самых узнаваемых динозавров благодаря его шипам на спине.
Более того – каждый из динозавров оснащен специальным механизмом, позволяющим ему воспроизводить характерные для представителей этого вида движения и звуки. Выставка занимает более 1200 м.кв., 20 огромных экспонатов, которые двигаются, рычат, а при виде вас прищуривают и тут же широко открывают свои огромные глаза - никого не оставят равнодушными!
Сыктывкарцы смогут не только увидеть «оживших» доисторических рептилий, но и узнать подробности их жизни.
А также одной из изюминок выставки- являются инопланетные динозавры будущего-с планеты «пандора» - драконы из культового фильма «Аватар». Только представьте, сколько оригинальных фотографий можно сделать с вашим ребенком! Такие выставки, без сомнения запоминаются на всю жизнь!
Выставка организована с использованием большого количества современных технологий и VR аттракционов, которые удивят вас и Вашего ребёнка.
На выставке «Вторжение динозавров» вас ждут бесплатные развлечения:
- фото с экспонатами;
- фото с 3D картинами;
- 5 зон виртуальной реальности — вы увидите мир юрского периода, будто вживую;
- рисование 3D ручкой;
- кинетическая песочница;
- интерактивная песочница;
- интерактивный мастер-класс: нарисуй своего динозавра и он оживет на экране.
Детям до 3-х лет-вход бесплатный! Детский билет действует для детей с 4 до 14 лет.
Билеты продаются на официальном сайте вторжениединозавров.рф
Подробности читатайте в соц.сетях: https://vk.com/dino_ru
Бабочки со всего мира
Вторая, не менее интересная выставка, — живые бабочки. На ней собраны гости из разных стран: Африки, Южной Америки, Филиппин.
Экзотика этой зимой совсем рядом, достаточно протянуть руку и… вокруг невероятный танец порхающих красавиц. Посетители могут не только любоваться ими, но также накормить. И что ещё удивительнее — увидеть весь жизненный цикл этих летающих фей. В невольный восторг приходят и взрослые, и дети.
Около сотни разноцветных экзотических бабочек, собранных в одном месте — это ли не чудо?!
Важный бонус — фото- и видеосъёмка бесплатно.
Подробности — в группе в «ВКонтакте»: https://vk.com/planetababochek
Выставки проходят в ТРЦ «Июнь» с 29 января по 20 февраля 2022 гогда.
Ежедневно с 11.00 - 20.00.