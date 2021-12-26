Накануне в Норвегии завершился чемпионат мира Международного паралимпийского комитета по зимним видам спорта (Para Snow Sports World Championships).
Напомним, в составе нашей национальной спортивной сборной команды в чемпионате участвовали два ведущих спортсмена Коми - Иван Голубков и Мария Иовлева.
Как сообщает Минспорта Коми, в десятый соревновательный день в лыжной дисциплине вновь не было равных нашему спортсмену. В субботу в спринте Иван Голубков завоевал уже свою пятую золотую медаль в Лиллехаммере. На втором месте оказался лыжник из Бразилии Кристиан Вестемаер Рибера, бронзовую медаль принес еще один спортсмен из России Данила Бритик.
Вчера золото в открытой эстафете команде ПКР принесли Виталий Малышев, Олег Паномарёв, Иван Голубков и Владислав Лекомцев. Следом за Россией расположились команды Франции и Норвегии.
Таким образом, по итогам соревнований Иван Голубков стал шестикратным чемпионом мира.
- Всю свою жизнь я шёл к тому, чтобы стать чемпионом мира. Я не раз брал Хрустальный глобус. Но хотел победить именно в чемпионате мира. В этом году мне это удалось. Я счастлив. Но, конечно, впереди главный старт в Китае. В 2018 мне не удалось поехать на Паралимпиаду, нашу команду не пустили. А сейчас, надеюсь, ничего не помешает. Это мечта всех спортсменов. Будем готовиться дальше. И спасибо всём моим тренерам, тем кто помогал и болел за меня в Москве, родной Коми и по всей стране, - рассказал пресс-службе Минспорта Коми Иван Голубков.
Данный чемпионат мира стал первым в истории чемпионатом мира Международного паралимпийского комитета, который объединил соревнования по горнолыжному спорту, лыжным гонкам, биатлону и сноуборду.
Всего в соревнованиях участвовали более 850 спортсменов из 42 стран мира, в том числе 350 горнолыжников, 362 лыжников и 140 парасноубордистов.
Всего же на чемпионате были разыграны 87 комплектов медалей: 36 медалей - в горнолыжном спорте, 18 – в биатлоне, 20 – в лыжных гонках и 13 - в парасноуборде.