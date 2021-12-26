Накануне в Норвегии завершился чемпионат мира Международного паралимпийского комитета по зимним видам спорта (Para Snow Sports World Championships).

Напомним, в составе нашей национальной спортивной сборной команды в чемпионате участвовали два ведущих спортсмена Коми - Иван Голубков и Мария Иовлева.

Как сообщает Минспорта Коми, в десятый соревновательный день в лыжной дисциплине вновь не было равных нашему спортсмену. В субботу в спринте Иван Голубков завоевал уже свою пятую золотую медаль в Лиллехаммере. На втором месте оказался лыжник из Бразилии Кристиан Вестемаер Рибера, бронзовую медаль принес еще один спортсмен из России Данила Бритик.

Вчера золото в открытой эстафете команде ПКР принесли Виталий Малышев, Олег Паномарёв, Иван Голубков и Владислав Лекомцев. Следом за Россией расположились команды Франции и Норвегии.

Таким образом, по итогам соревнований Иван Голубков стал шестикратным чемпионом мира.