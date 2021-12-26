К жителям Коми придут люди с вопросами о доходах

В Республике Коми в наблюдении примут участие 1392 домохозяйства в 34 населенных пунктах, адреса которых отобраны случайным образом, говорится в пресс-релизе Комистата.

С 17 января по 6 февраля 2022 года в России проводится Выборочное наблюдение доходов населения и участия в социальных программах. Это делается ежегодно с 2014 года во всех субъектах страны. В 2022-м году по России опросить собираются 160 тысяч домохозяйств.

Наблюдение основано на выборочном опросе представителей различных групп и слоев населения. Опросы будут проводить специально обученные работники — интервьюеры, которые покажут специальные удостоверения и, при необходимости, паспорт.

Анкетирование проводится на условиях добровольного согласия респондентов и с их слов без предъявления каких-либо документов, а также с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Каждый интервьюер будет обеспечен медицинскими масками, бахилами, антисептическими салфетками.

Результаты обследования доходов находят свое применение в планировании мер социальной политики, оценке социальной ситуации и принятии решений, направленных на выравнивание доходов населения и повышение адресности социальной помощи; ограничение бедности среди семей с детьми, работающих, пенсионеров, инвалидов; расширение мер для оказания помощи нуждающимся; снижение уровня региональной дифференциации доходов населения.

Итоги Выборочного наблюдения за 2012, 2014-2021 годов в целом по Российской Федерации размещены на сайте Росстата в виде таблиц. Отдельные показатели по результатам обследования опубликованы по федеральным округам и регионам.

Комистат гарантирует неразглашение предоставленной населением информации. Она будет использована исключительно для получения статистических данных в обобщенном виде, подчеркивается в сообщении.