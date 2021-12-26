В Коми волки разорвали сторожевых собак

21 января в поселке Югыдъяг объявились волки. В районе электростанции хищники сожрали двух собак-охранников частного предприятия. Об этом рассказали в паблике «Усть-Куломский район: новости, комментарии».
В администрации района напомнили, как совладать с серыми разбойниками и чего при этом делать не стоит:
чтобы предотвратить выход диких животных в населенные пункты, необходимо организовать содержание домашних животных (включая собак) в вечернее и ночное время в закрывающихся загонах, соблюдать правила обращения с пищевыми отходами (особенно с отходами остающимися после убоя домашних животных), производить полную уборку отходов и остатков крови, не подкармливать собак без владельцев.
Применять оружие в черте населенных пунктов имеют право только сотрудники полиции или войск национальной гвардии, поэтому информацию о фактах выхода диких животных необходимо передавать в ОМВД России по Усть-Куломскому району по телефону 8(82137)99802.
Как отмечает «Комиинформ», в августе 2021 года Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми главам сельских поселений передали списки охотников, согласованные с МВД Республики Коми, которых возможно привлечь для выполнения мероприятий по отлову диких животных. За волков, добытых в 2022 году будут выплачивать вознаграждение.