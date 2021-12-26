В Коми волки разорвали сторожевых собак

21 января в поселке Югыдъяг объявились волки. В районе электростанции хищники сожрали двух собак-охранников частного предприятия. Об этом рассказали в паблике «Усть-Куломский район: новости, комментарии».

В администрации района напомнили, как совладать с серыми разбойниками и чего при этом делать не стоит: