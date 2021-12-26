В Коми главный судпристав оштрафовал коллекторов на 700 000 рублей

По информации УФССП России по Коми, в отношении коллекторов, нарушивших требования законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц, вынесены постановления о привлечении к административной ответственности с назначением штрафов на сумму 700 000 рублей.

Судами в 2021 году рассмотрено 18 дел об административных правонарушениях по ст. 14.57 КоАП РФ: микрокредитные организации оштрафованы на 525 000 рублей.

Дела об административных правонарушениях – это результат рассмотрения обращений граждан. В прошлом году Управлением ФССП России по Республике Коми принято 434 обращения, 362 из них касались деятельности микрофинансовых и микрокредитных организаций. Заявители жаловались, в основном, на несоблюдение положений Федерального закона № 230-ФЗ, которые ограничивают время и частоту взаимодействия коллекторов с должником и разрешают контакты с третьими лицами только с их согласия. Необоснованными признаны 3 обращения, обоснованными - 90, направлены для рассмотрения по существу 26, по 322 даны разъяснения.

Среди включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, и кредитных организаций наибольшее количество жалоб на свои действия собрали ООО "НСВ", ООО "М. Б. А. Финансы", ООО "Перспектива", Сбербанк и ОТП Банк. Среди не включенных в государственный реестр в антилидерах микрокредитные организации ООО МКК "ББ финанс" (Гуру Кэш), ООО МКК "Твои наличные", ООО МКК "Будьте Богаты" (Комета Займ), а также организации, действующие под брендом "РосДеньги" (ООО "Гарантированные финансы", ООО МКК "Финанби").