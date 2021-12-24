За сутки в Коми сгорели три гаража и машина

22 января в 18:30 в пожарно-спасательную службу Ухты поступило сообщение о возгорании в гаражном массиве по улице Озерной. Силами пожарно-спасательных подразделений возгорание было ликвидировано в 20:21. Пострадавших людей нет.
В результате пожара огнем поврежден гараж на площади 18 м2 и уничтожен автомобиль. Предварительная причина пожара – неисправность систем и механических узлов транспортного средства.
В 19:17 в пожарно-спасательную службу Воркуты поступило сообщение о возгорании гаражей по улице нагорная в поселке Северный.
Силами пожарно-спасательных подразделений возгорание было ликвидировано в 20:19. Пострадавших людей нет. В результате пожара огнем уничтожены два гаража. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем.