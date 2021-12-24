Следователи опровергли информацию о мужчине в маске, который пытался заманить мальчика

Информация о случае со второклассником из Сыктывдинского района не подтвердилась. Об этом сообщили в СУ СКР Коми.

Напомним, жительница Выльгорта опубликовала в социальных сетях пост, в котором рассказала о случае со своим ребенком. Мальчик якобы чуть не стал жертвой неизвестного мужчины в маске.