Следователи опровергли информацию о мужчине в маске, который пытался заманить мальчика

Информация о случае со второклассником из Сыктывдинского района не подтвердилась. Об этом сообщили в СУ СКР Коми.
Напомним, жительница Выльгорта опубликовала в социальных сетях пост, в котором рассказала о случае со своим ребенком. Мальчик якобы чуть не стал жертвой неизвестного мужчины в маске.
Проверочные мероприятия провели сотрудники Следственных органов Следственного комитета РФ по Коми. Следователи оценили распространенную в социальных сетях родителями второклассника информацию о подозрительном мужчине в маске, который предлагал их сыну "посмотреть животных". Осмотрена запись с камеры видеонаблюдения, установленная на здании школы.
По результатам проверки установлено, что к мальчику после того, как он вышел из школы, никто из посторонних не подходил и ничего не предлагал. Таким образом сообщенные мальчиком и распространенные его родителями сведения не нашли своего подтверждения.