В «Югыд ва» закрыли лавиноопасные маршруты

Администрация национального парка "Югыд ва" сообщила о прекращении выдачи разрешений для посещения территории национального на снегоходах и лыжах по склонам гор и в непосредственной близости от них в зимнее и весеннее время года, пишет "Комиинформ".

Это связано с событиями, произошедшими в 2021 году. Тогда в результате схода снежной лавины погибли туристы из Перми. По факту произошедшего следственный отдел по г.Печора СУ СКР Коми выдал "Югыд ва" представление.