В «Югыд ва» закрыли лавиноопасные маршруты

Администрация национального парка "Югыд ва" сообщила о прекращении выдачи разрешений для посещения территории национального на снегоходах и лыжах по склонам гор и в непосредственной близости от них в зимнее и весеннее время года, пишет "Комиинформ".
Это связано с событиями, произошедшими в 2021 году. Тогда в результате схода снежной лавины погибли туристы из Перми. По факту произошедшего следственный отдел по г.Печора СУ СКР Коми выдал "Югыд ва" представление.
Сейчас оказалоась недоступна гора Сабля.Это вызвало волну негодования туристов, которые отметили, что руководство должно решать проблему, а не просто закрывать напраление. На данный момент открыты для посещения база Санавож, приют Переправа и гостевой дом в с. Подчерье, а также все маршруты вдали от гор.