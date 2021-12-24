Названы самые «коварные» продукты

Многие люди учитывают соусы в рационе, хотя эти добавки несут большую угрозу для здоровья, заявил в эфире канала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. Цитату приводят РИА Новости.
- Любой соус — это огромное количество калорий. Казалось бы, кетчуп – это просто помидоры. Тогда почему в нем столько калорий? — поинтересовался Мясников.
Он пояснил, что при производстве кетчупа используют сахар, муку, соль, загустители консерванты, что и повышает калорийность. Другая угроза, исходящая от соусов, — пищевые отравления. Особенно это актуально для жарких стран, где добавки по несколько дней стоят на столе.
- Шикарные отели, пять звезд, все хорошо. А травятся через соусы, так как они как стоят на столике день, два, месяц… <…> Там заводится сальмонелла, кишечная палочка, — рассказал Мясников.
Он призвал готовить соусы самостоятельно и хранить в холодильнике. Также врач подчеркнул, что такие добавки очень калорийны и по этому показателю сопоставимы с отдельными блюдами.
- Если вы съели курицу с соусом, то считайте, что вы съели две курицы. Если вы съели рис с соусом, то считайте, что вы съели две порции риса, — пояснил он.
Помимо прочего, Мясников указал на опасность соевого соуса — он содержит большое количество соли, из-за чего особенно вреден для гипертоников. Медик назвал замену соли соевой добавкой самообманом.