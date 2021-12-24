Названы самые «коварные» продукты

Многие люди учитывают соусы в рационе, хотя эти добавки несут большую угрозу для здоровья, заявил в эфире канала «Россия 1» врач и телеведущий Александр Мясников. Цитату приводят РИА Новости.

- Любой соус — это огромное количество калорий. Казалось бы, кетчуп – это просто помидоры. Тогда почему в нем столько калорий? — поинтересовался Мясников.

Он пояснил, что при производстве кетчупа используют сахар, муку, соль, загустители консерванты, что и повышает калорийность. Другая угроза, исходящая от соусов, — пищевые отравления. Особенно это актуально для жарких стран, где добавки по несколько дней стоят на столе.