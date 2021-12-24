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Страна свободы: куда жители Коми смогут поехать без ПЦР-тестов и QR-кодов

Страна свободы: куда жители Коми смогут поехать без ПЦР-тестов и QR-кодовpixabay

Куба открыла свободный въезд в страну для организованных туристов из нескольких стран, включая Россию. Островное государство вернуло практически допандемийные условия - отказалось от требований ПЦР-тестов и вакцинных сертификатов, сообщает «Российская Газета» со ссылкой на «Вестник АТОР».

Решение максимально смягчить условия въезда в страну принял Минздрав Кубы. Согласно документу, все путешествующие через операторов туристы из России, Украины, Польши и Канады освобождены от обязательного представления при въезде сертификатов о вакцинации и справок с отрицательным ПЦР-тестом. Никаких справок от туристов не будут требовать и в течение отдыха.

Из обязательных требований у россиян осталось только заполнение электронной формы D'Viajeros. Это можно сделать как до вылета, так и по прилету на Кубу.

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