Шесть книг ценой от 150 до 50 000 рублей, которые продают сыктывкарцы

Предлагаем вам подготовиться к празднику заранее и вместе с нами выяснить, какие книги можно купить с рук в Сыктывкаре.

24 января во всем мире будет отмечаться День образования. А откуда лучше всего получать знания? Из книг, конечно же!

Продавец рассказывает, что это издание 1979 года. Внутри - части с 1 по 4. Невероятно интересный роман, который является настоящей классикой.

“Спасать или спасаться”, 150 рублей

Книга в мягком переплете. Продавец отметила, что она в идеальном состоянии. Кстати, на страницах издания поднимается очень важная тема.

“Снежная сказка”, 110 рублей

По словам продавца, очень интересная книга. Нам кажется, что это звучит как очень хорошая рекомендация.

Учебник “Основы учебного академического рисунка”, 600 рублей

Хорошая книга для обучения. Страницы в идеальном состоянии. Продается за ненадобностью.

Комикс “Звездные войны”, 2000 рублей

Официальная коллекция комиксов, тома с 1 по 10. Продавец отметил, что готов отправить издания почтой.

Книга старообрядцев, 50000 рублей

К продаже предлагается сборник о прошествии пророков Илии и Еноха. Также, по словам продавца, внутри сборника есть истории об Антихристе и втором пришествии Христове.