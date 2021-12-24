Как контролировать свои финансы: пошаговая инструкция от сыктывкарского специалиста

Новогодние выходные с праздничным столом и подарками для близких нанесли серьезный удар по бюджету большинства сыктывкарцев. Поэтому неудивительно, что сейчас многие горожане задумались о том, как изменить свое финансовое состояние.

Но как же правильно это сделать? Полезные советы читателям портала “ПроГород” дала финансовый консультант Людмила Лиханова.

Финансовое планирование - тема невероятно полезная, но сложная. Во всяком случае, так кажется большинству новичков. Еще больше путаницы возникает из-за того, что люди подходят к решению вопроса не с того конца. А начинать надо с подведения итогов прошлого года.

Подводим финансовые итоги прошлого года

Первый и вполне закономерный вопрос, который сейчас возникает у вас в голове, это “Зачем?”. Казалось бы, мы начинаем работать над нашими финансовыми планами для того, чтобы было легче в будущем. Зачем же нам тогда возвращаться к прошлому?

На самом деле, тут все просто. Проанализировав ушедший 2021 год и свои финансовые итоги, вы сможете увидеть допущенные ошибки. Это поможет вам не совершить их в будущем.

В первую очередь надо подумать, что вы задумывали исполнить в этом году. Что из поставленных планов получилось, а что не совсем. Найти причину неудачи. Например, моя клиентка ставила на этот год цель накопить на машину, но удалось отложить только небольшую часть суммы. Почему? Ей хотелось жить свободно и весело, она могла потратить на шопинг больше, чем нужно. Что следует изменить? Нужно умерить свои желания, и тратить деньги только на действительно необходимые вещи, - советует финансовый консультант Людмила Лиханова.

По словам эксперта, провести ревизию в этом вопросе и проверить, как обстоят дела с базой в финансовой стабильности и безопасности, поможет список ниже. Отмечайте пункты, которые вы соблюдаете. И присмотритесь внимательнее к тем, которые пока не про вас. Это самые важные зоны роста в будущем году.

Я веду учет расходов и доходов, планирую бюджет и избегаю спонтанных покупок и покупок “на эмоциях”.

Можно вести их учёт в специальных приложениях на телефоне. Очень удобны банковские приложения. В них можно увидеть разбивку по категориям расходов и сумму всех доходов и расходов,

У меня есть резервный фонд.

Резервный фонд или финансовая подушка безопасности должна быть равна сумме ваших стандартных расходов за два-шесть месяцев. Лучше хранить эти деньги так, чтобы в случае чрезвычайной ситуации они были моментально доступны. Например, на вкладе с возможностью пополнения и частичного снятия.

Моя долговая нагрузка — в пределах нормы.

Это значит, что выплаты по всем кредитам и долгам не должны превышать 30% от вашего месячного дохода. В идеале – не иметь кредитов вообще.

Если их доля выше, особенно, если выплаты занимают больше половины вашего бюджета — вы в зоне риска. Если ваши доходы снизятся даже немного, вы перестанете справляться с обязательствами. Поставьте себе целью в новом году привести долговую нагрузку в норму — оптимизировать кредиты.

Я использую налоговые вычеты и льготы.

Если вы получаете официальную зарплату и платите налоги с доходов в 13%, то вы имеете право на стандартные, социальные, имущественные, инвестиционные и профессиональные вычеты.

Я минимизировал риски финансовых потерь с помощью программ страхования на разные типы риска (защитил финансово свою жизнь и здоровье, движимое и недвижимое имущество).

Ставим финансовые цели

Согласитесь, всегда проще двигаться к конкретным и четким целям, а не пытаться наладить свою жизнь, чтобы “все просто было хорошо”. Так и с бюджетом. Чтобы решить вопрос бюджета, лучше поставить себе точные финансовые цели.

Трудно что-то запланировать и, главное, достичь чего-то серьезного с первого раза. Цифры и срок могут вас напугать или вовсе отбить все желание. Поэтому лучше начинать с мелких краткосрочных целей.