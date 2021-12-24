Как контролировать свои финансы: пошаговая инструкция от сыктывкарского специалиста

Новогодние выходные с праздничным столом и подарками для близких нанесли серьезный удар по бюджету большинства сыктывкарцев. Поэтому неудивительно, что сейчас многие горожане задумались о том, как изменить свое финансовое состояние.
Но как же правильно это сделать? Полезные советы читателям портала “ПроГород” дала финансовый консультант Людмила Лиханова.
Финансовое планирование - тема невероятно полезная, но сложная. Во всяком случае, так кажется большинству новичков. Еще больше путаницы возникает из-за того, что люди подходят к решению вопроса не с того конца. А начинать надо с подведения итогов прошлого года.
Подводим финансовые итоги прошлого года
Первый и вполне закономерный вопрос, который сейчас возникает у вас в голове, это “Зачем?”. Казалось бы, мы начинаем работать над нашими финансовыми планами для того, чтобы было легче в будущем. Зачем же нам тогда возвращаться к прошлому?
На самом деле, тут все просто. Проанализировав ушедший 2021 год и свои финансовые итоги, вы сможете увидеть допущенные ошибки. Это поможет вам не совершить их в будущем.
В первую очередь надо подумать, что вы задумывали исполнить в этом году. Что из поставленных планов получилось, а что не совсем. Найти причину неудачи. Например, моя клиентка ставила на этот год цель накопить на машину, но удалось отложить только небольшую часть суммы. Почему? Ей хотелось жить свободно и весело, она могла потратить на шопинг больше, чем нужно. Что следует изменить? Нужно умерить свои желания, и тратить деньги только на действительно необходимые вещи, - советует финансовый консультант Людмила Лиханова.
По словам эксперта, провести ревизию в этом вопросе и проверить, как обстоят дела с базой в финансовой стабильности и безопасности, поможет список ниже. Отмечайте пункты, которые вы соблюдаете. И присмотритесь внимательнее к тем, которые пока не про вас. Это самые важные зоны роста в будущем году.
- Я веду учет расходов и доходов, планирую бюджет и избегаю спонтанных покупок и покупок “на эмоциях”.
Можно вести их учёт в специальных приложениях на телефоне. Очень удобны банковские приложения. В них можно увидеть разбивку по категориям расходов и сумму всех доходов и расходов,
- У меня есть резервный фонд.
Резервный фонд или финансовая подушка безопасности должна быть равна сумме ваших стандартных расходов за два-шесть месяцев. Лучше хранить эти деньги так, чтобы в случае чрезвычайной ситуации они были моментально доступны. Например, на вкладе с возможностью пополнения и частичного снятия.
- Моя долговая нагрузка — в пределах нормы.
Это значит, что выплаты по всем кредитам и долгам не должны превышать 30% от вашего месячного дохода. В идеале – не иметь кредитов вообще.
Если их доля выше, особенно, если выплаты занимают больше половины вашего бюджета — вы в зоне риска. Если ваши доходы снизятся даже немного, вы перестанете справляться с обязательствами. Поставьте себе целью в новом году привести долговую нагрузку в норму — оптимизировать кредиты.
- Я использую налоговые вычеты и льготы.
Если вы получаете официальную зарплату и платите налоги с доходов в 13%, то вы имеете право на стандартные, социальные, имущественные, инвестиционные и профессиональные вычеты.
- Я минимизировал риски финансовых потерь с помощью программ страхования на разные типы риска (защитил финансово свою жизнь и здоровье, движимое и недвижимое имущество).
Ставим финансовые цели
Согласитесь, всегда проще двигаться к конкретным и четким целям, а не пытаться наладить свою жизнь, чтобы “все просто было хорошо”. Так и с бюджетом. Чтобы решить вопрос бюджета, лучше поставить себе точные финансовые цели.
Трудно что-то запланировать и, главное, достичь чего-то серьезного с первого раза. Цифры и срок могут вас напугать или вовсе отбить все желание. Поэтому лучше начинать с мелких краткосрочных целей.
Финансовая цель должна быть конкретной, измеримой, достижимой, значимой и ограниченной во времени. Вариант “хочу за 10 месяцев отложить 100 тысяч на отпуск” — хорошая финансовая цель. А “хочу разбогатеть” — понятное желание, но его нельзя назвать финансовой целью, - советует Людмила Лиханова.
Для начала выберете три большие финансовые цели, которые хотите осуществить до конца года. Помните, что при выборе важно быть реалистом. Не надо ставить завышенные цели, которые вы не сможете выполнить. После того, как выбор сделан, запишите цели и повесьте лист на видном месте. Это поможет вам не забывать о том, к чему вы стремитесь.
Важно: после достижения одной цели сразу же ставьте другую. Иначе не будет мотивации откладывать и инвестировать деньги, а заработанные средства быстро израсходуются.
Руководствуйтесь принципом: “Есть мечта — иди к ней. Не можешь идти — ползи. Не можешь ползти — ляг и лежи в направлении мечты”. Главное — верить, что всё получится, - советует финансовый консультант.
Как правильно составить финансовый план
Любая финансовая цель должна быть сформулирована предельно чётко. После анализа своих доходов и расходов вы сможете узнать сумму, которую сможете накапливать ежемесячно. Она и должна стать основой для составления финансового плана, - отметила Людмила Лиханова.
Все финансовые цели условно можно разделить на три группы:
- Краткосрочные цели, как правило, ставятся в начале года. Вы заранее распределяете свои цели на весь год, расписываете их стоимость и время достижения по месяцам. Имея перед глазами точные цифры, вы уже сможете более разумно управлять финансовыми потоками, чтобы достичь поставленных целей.
- Среднесрочные цели: до 5 лет. Считается более трудоемким и основательным этапом, который сводится к накоплению на авто, недвижимость, обучение или создание инвестиционного капитала.
- Долгосрочные: от 5 лет. В этом случае чаще всего речь идет о накоплении средств на пенсию. Государство как показывает практика, со временем только усложняет процесс выхода на пенсию. Поэтому обеспечивать себе старость приходится самостоятельно.
Финансовый план должен включать в себя все эти три вида, - добавила эксперт.
Как научиться контролировать финансы
Составить план и поставить финансовые цели не так уж тяжело. Воплотить все задуманное в реальность - сложнее. Людмила Лиханова дала несколько полезных советов, которые облегчат процесс.
Формируйте финансовые привычки. Они должны быть выработаны на уровне рефлексов. Если вы решили каждый месяц вносить в банк по 3 000 рублей, то делайте это, - рекомендует Людмила.
Уже через несколько месяцев вы будете придерживаться этих привычек не через силу, а спокойно и размеренно. Все будет происходить естественно, как процесс чистки зубов по утрам.
Научитесь контролировать доходы и расходы. Для этого составьте таблицу с двумя списками. В одном отмечайте доходы, а в другом расходы. Уже через месяц такой прием поможет вам увидеть финансовые дыры, через которые “утекают” деньги. Далее вам нужно выяснить, как оптимизировать сумму расходов. Возможно, удастся сократить средний чек в магазине или на чем-то сэкономить.
Не забывайте, что сэкономленные деньги – это заработанные деньги, - отметила финконсультант.
Также стоит заняться формированием финансовой подушки, регулярно откладывать процент с любого дохода (можно начать с 5%) и, главное, никогда не сомневаться в себе.
Не сдавайтесь, когда что-то не получается. Вы можете ошибиться, планируя свои расходы. Можете совершить покупку, о которой потом будете сожалеть. Не переживайте. Это все бесценный опыт. Цель в том, чтобы стремиться стать лучше, чем вы были раньше, - подвела итог Людмила Лиханова.