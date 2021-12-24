Молодой сыктывкарке нужна помощь, чтобы справиться со смертельной болезнью

Как пишет « Фонд борьбы с лейкемией », Марина родилась и училась в Сыктывкаре. После окончания школы девушка стояла перед непростым выбором профессии, но поскольку с детства нежно любила и художественную школу, остановилась на специальности «дизайнер среды» и поступила в Сыктывкарский государственный университет. По окончании учёбы стала работать по специальности, дизайнером интерьера. И практически сразу поняла, что это по-настоящему её профессия! В планах было так много всего: повышать квалификацию, делать новые интересные проекты.

Но в начале 2019 года Марина стала чувствовать непривычно сильную усталость, появилась одышка. Пробежки с любимой собакой на стадионе стали даваться с трудом, а потом стало тяжело просто гулять. Все чаще хотелось спать, появились синяки на коже. Марина обратилась к врачу. После проведения различных анализов ей поставили диагноз «идиопатическая апластическая анемия».

Не в силах поверить в это, Марина обращалась в несколько медицинских центров за консультациями в надежде опровергнуть его, но каждый раз диагноз подтверждался. Форма заболевания была нетяжёлая, и на первых порах достаточно было просто наблюдения за состоянием. К сожалению, осенью 2021 года самочувствие ухудшилось, снизились показатели анализов. Совместно с лечащими врачами было принято решение госпитализироваться в Республиканский онкологический диспансер в Коми. Марина прошла курс препаратами атгам и циклоспорин.

Сейчас у девушки начались инфекционные осложнения из-за ослабленного иммунитета и, главное, геморрагический синдром. Поскольку состояние Марины ухудшается с каждым днём, Врачи настаивают на включении в терапию препарата элтромбопаг («Револейд»). Он показал свою высокую эффективность у пациентов с инфекционными осложнениями, однако получить от государства этот препарат быстро пока невозможно.

«Фонд борьбы с лейкемией» открыл сбор на покупку столь необходимого ей препарата. Чтобы у Марины получилось поскорее выздороветь, вернуться к нормальной жизни, любимой работе, осуществить все свои планы и мечты. Поддержать девушку и пожертвовать сумму ей на лечение можно по ссылке.