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Молодой сыктывкарке нужна помощь, чтобы справиться со смертельной болезнью

Молодой сыктывкарке нужна помощь, чтобы справиться со смертельной болезньюФото из личного архива Марины Романовой

Сыктывкарке Марине Романовой срочно нужен дорогостоящий препарат, чтобы спасти жизнь. У девушки обнаружили идиопатическую апластическую анемию, и состояние Марины ухудшается с каждым днем. 

Как пишет «Фонд борьбы с лейкемией», Марина родилась и училась в Сыктывкаре. После окончания школы девушка стояла перед непростым выбором профессии, но поскольку с детства нежно любила и художественную школу, остановилась на специальности «дизайнер среды» и поступила в Сыктывкарский государственный университет. По окончании учёбы стала работать по специальности, дизайнером интерьера. И практически сразу поняла, что это по-настоящему её профессия! В планах было так много всего: повышать квалификацию, делать новые интересные проекты.

Но в начале 2019 года Марина стала чувствовать непривычно сильную усталость, появилась одышка. Пробежки с любимой собакой на стадионе стали даваться с трудом, а потом стало тяжело просто гулять. Все чаще хотелось спать, появились синяки на коже. Марина обратилась к врачу. После проведения различных анализов ей поставили диагноз «идиопатическая апластическая анемия».

Не в силах поверить в это, Марина обращалась в несколько медицинских центров за консультациями в надежде опровергнуть его, но каждый раз диагноз подтверждался. Форма заболевания была нетяжёлая, и на первых порах достаточно было просто наблюдения за состоянием. К сожалению, осенью 2021 года самочувствие ухудшилось, снизились показатели анализов. Совместно с лечащими врачами было принято решение госпитализироваться в Республиканский онкологический диспансер в Коми. Марина прошла курс препаратами атгам и циклоспорин.

Сейчас у девушки начались инфекционные осложнения из-за ослабленного иммунитета и, главное, геморрагический синдром. Поскольку состояние Марины ухудшается с каждым днём, Врачи настаивают на включении в терапию препарата элтромбопаг («Револейд»). Он показал свою высокую эффективность у пациентов с инфекционными осложнениями, однако получить от государства этот препарат быстро пока невозможно.

«Фонд борьбы с лейкемией» открыл сбор на покупку столь необходимого ей препарата. Чтобы у Марины получилось поскорее выздороветь, вернуться к нормальной жизни, любимой работе, осуществить все свои планы и мечты. Поддержать девушку и пожертвовать сумму ей на лечение можно по ссылке.

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