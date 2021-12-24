«Звал смотреть щеночков»: в Выльгорте мужчина в маске пытался заманить мальчика

Жительница Выльгорта опубликовала в социальных сетях пост, в котором рассказала об ужасном случае со своим ребенком. Мальчик чуть было не стал жертвой неизвестного мужчины в маске.

Как отмечает женщина, все случилось 21 января в местечке Пичипашня. Ее сын второклассник около 14 часов шел на мероприятие у Дома культуры. Вдруг он заметил странного мужчину: