«Звал смотреть щеночков»: в Выльгорте мужчина в маске пытался заманить мальчика

Жительница Выльгорта опубликовала в социальных сетях пост, в котором рассказала об ужасном случае со своим ребенком. Мальчик чуть было не стал жертвой неизвестного мужчины в маске.
Как отмечает женщина, все случилось 21 января в местечке Пичипашня. Ее сын второклассник около 14 часов шел на мероприятие у Дома культуры. Вдруг он заметил странного мужчину:
– Он увидел, как из автобуса вышел к нему незнакомый мужчина в сером пуховике, шапке и маске и подошёл к нему. Начал звать его собой посмотреть щеночков. Но после того, как ребенок дал ему отказ и сказал, что его ждут мама и папа, этот мужчина ушел в быстром темпе обратно на остановку и сел в ближайший автобус, – передает жительница Выльгорта.
Известно, что женщина обратилась в полицию. «Комиинформ» со ссылкой на региональное МВД пишет, что полицейские Сыктывдинского района уже начали проверку и устанавливают личность мужчины. А родители призвали всех быть осторожнее.