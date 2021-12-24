Больше тысячи жительниц Коми получили по 150 тысяч рублей за первого ребенка

В 2021 году региональным семейным капиталом при рождении первенца воспользовались более 1100 жителей Коми. Размер регионального семейного капитала (РСК) при рождении первенца – 150 тысяч рублей. Он предоставляется исключительно за счет бюджета республики абсолютно всем семьям, в которых с 1 января 2020 года родился или был усыновлен первый ребенок.

В Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми отметили, что этот вид социальной поддержки действует в республике всего 2 года, и его востребованность у семей сохраняется на высоком уровне.

«Региональный семейный капитал в связи с рождением или усыновлением первого ребенка сразу стал очень актуальным. Вполне понятно: для семей, особенно молодых, эта мера поддержки - хорошая помощь, особенно в решении жилищного вопроса молодой семьи. Ведь сразу после получения сертификата его средства можно использовать на погашение жилищного или ипотечного кредита», - отметили в Минтрудсоц РК.

В ведомстве напомнили, что РСК на первенца также можно направить на образование ребенка, оплату медицинских услуг ребенку, перепланировку, капитальный или текущий ремонт жилья. Помимо этого, семьи вправе один раз в год воспользоваться единовременной выплатой до 25 тысяч рублей за счет средств капитала для компенсации установленных законодательством расходов, например, на оплату ЖКУ, отдых семьи, оплату налогов семьи, страхование имущества семьи или жизни ребенка.

По данным республиканского Министерства труда, занятости и социальной защиты, в 2021 году получателями сертификата на региональный семейный капитал стали 2339 жителей Коми. Воспользовалась средствами РСК 1121 семья, это почти в 5 раз больше, чем годом ранее.