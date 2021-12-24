Академик РАН рассказал, что с омикрон-штаммом можно бороться при помощи водки

«Вдыхание паров алкоголя до определённой степени способствует элиминации вируса из дыхательной системы. Для этого достаточно накапать на маску обычной водкой и подышать», – посоветовал Колесников.

Академик отметил, что все же главный способ борьбы с вирусом – это соблюдение санитарно-гигиенических норм. Колесников напомнил про мытье рук и носа, соблюдение социальной дистанции, побольше ходить пешком, чтобы реже садиться в автобусы.