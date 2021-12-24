Академик РАН рассказал, что с омикрон-штаммом можно бороться при помощи водки

Снизить риск заражения штаммом коронавируса «омикрон» помогут спиртовые ингаляции. Об этом сообщил доктор медицинских наук, академик РАН Сергей Колесников. Слова эксперта передает «Радио 1».
«Вдыхание паров алкоголя до определённой степени способствует элиминации вируса из дыхательной системы. Для этого достаточно накапать на маску обычной водкой и подышать», – посоветовал Колесников.
Академик отметил, что все же главный способ борьбы с вирусом – это соблюдение санитарно-гигиенических норм. Колесников напомнил про мытье рук и носа, соблюдение социальной дистанции, побольше ходить пешком, чтобы реже садиться в автобусы.