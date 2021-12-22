Врач назвал главный плюс распространения «омикрона»

Плюс распространения штамма коронавируса «омикрон» заключается в том, что он быстро вытеснит предыдущие, в том числе «дельту», которая отличается высокой летальностью, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
Говоря о том, какими могут быть максимальные цифры заболевших «омикроном», эксперт выразил мнение, что акцентировать внимание на этом вопросе не нужно.
— «Омикрон» очень быстро вытеснит все предыдущие штаммы. Собственно, это плюс, потому что «дельта» приводит к большой легальности и тяжелому течению, — отметил Жемчугов.
По его словам, надо сосредоточиться на ранней дифференциации диагноза: важно в первые два дня знать, грипп у пациента, штамм коронавируса «дельта» или «омикрон». Это позволит медикам лечить молодых пациентов с более легким «омикроном» амбулаторно и не нагружать систему здравоохранения.