Врач назвал главный плюс распространения «омикрона»

Плюс распространения штамма коронавируса «омикрон» заключается в том, что он быстро вытеснит предыдущие, в том числе «дельту», которая отличается высокой летальностью, рассказал РИА Новости доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

Говоря о том, какими могут быть максимальные цифры заболевших «омикроном», эксперт выразил мнение, что акцентировать внимание на этом вопросе не нужно.