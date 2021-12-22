На пожаре в одном из районов Коми найдено тело мужчины

В 00:04 21 января в пожарно-спасательную службу Прилузского района поступило сообщение о возгорании в квартире многоквартирного жилого дома по улице Дружбы в селе Летка. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 5 минут. В 01:12 возгорание было ликвидировано. На месте пожара обнаружено тело мужчины 1968 года рождения. В результате пожара повреждена квартира на площади 9 м2.
В ликвидации пожара были задействованы 10 огнеборцев и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.
Уважаемые жители и гости Республики Коми. Главное управление МЧС России по Республике Коми напоминает: пожар легче предупредить, чем потушить! Чтобы защитить жизнь и имущество от пожара, соблюдайте требования пожарной безопасности.
- Будьте осторожны с огнем, особенно при курении. Малейшая оплошность может привести к пожару.
- Будьте внимательны при растопке печей и эксплуатации электроприборов. Не доверяйте присмотр за ними детям, не допускайте перекала печи и перегрузки электросети.
- Отправляясь на прогулку или ложась спать, убедитесь, что печь полностью протоплена, газовая плита и электроприборы выключены.
- Не оставляйте детей без присмотра! Позаботьтесь, чтобы спички, зажигалки, другие опасные для детей предметы не были в свободном доступе. Расскажите детям об опасности шалости с огнем.
В случае возгорания, пожара или запаха дыма незамедлительно сообщите об этом в "Службу спасения" по номерам телефона "01", с мобильных устройств - "101" или "112".