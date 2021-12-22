На пожаре в одном из районов Коми найдено тело мужчины

В 00:04 21 января в пожарно-спасательную службу Прилузского района поступило сообщение о возгорании в квартире многоквартирного жилого дома по улице Дружбы в селе Летка. Пожарно-спасательные подразделения прибыли к месту вызова в течение 5 минут. В 01:12 возгорание было ликвидировано. На месте пожара обнаружено тело мужчины 1968 года рождения. В результате пожара повреждена квартира на площади 9 м2.

В ликвидации пожара были задействованы 10 огнеборцев и 3 единицы техники. Причина пожара устанавливается.