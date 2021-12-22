Сыктывкарцам напомнили о правилах выгула собак

В соответствии с Правилами благоустройства запрещается выгул собак на детских, спортивных площадках, на территориях медицинских, детских дошкольных, школьных, физкультурно-спортивных учреждений, учреждений культуры, на территориях скверов и парков, в местах расположения детских игровых зон, аттракционов и иных объектов и площадок организации досуга детей. Запрещается допускать собак в здания, помещения детских, образовательных, физкультурно-спортивных, медицинских организаций, организаций торговли и общественного питания, бытового обслуживания (за исключением служебных собак, собак-поводырей, собак мелких пород и щенков в возрасте до трех месяцев, находящихся в специальных контейнерах (корзинах), а также случаев проведения выставок, зрелищных и массовых мероприятий с непосредственным участием домашних животных).

Выгул собак на территории МО ГО «Сыктывкар» должен осуществляться в сопровождении владельца. При выгуле собак их владельцы должны принимать меры, обеспечивающие безопасность окружающих людей и животных. Выгуливать собак, в том числе без поводка, но в наморднике, а потенциально опасных собак, включенных в перечень Правительства РФ от 29.07.2019 № 974, на поводке и в наморднике разрешается на специально определенных площадках, пустырях или в лесных массивах при условии, что собака не создает опасности для окружающих людей. При выгуле в местах массового скопления граждан собаки должны находиться на поводке и в наморднике, за исключением комнатно-декоративных пород собак и собак, анатомические особенности строения которых не позволяют применять намордник.