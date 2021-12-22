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Врач назвал главную опасность омикрон-штамма

Врач назвал главную опасность омикрон-штаммаФото из архива редакции

Отоларинголог и кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал о главной опасности омикрона. Слова эксперта публикует ura.news.

Так, по словам медика, главная проблема заключается в том, что симптомы омикрона схожи с симптомами простуды. 

Подвох и опасность в том, что сами люди не отождествляют, что это „Омикрон“. Люди думают, что это фарингит прицепился, либо ангина началась, либо острый ринит, и не думают об „Омикроне“. И только потом уже доходят, что это он. Вот в чем особенность „Омикрона“, — сказал Владимир Зайцев.

По словам врача, если не начать вовремя лечение омикрона, у пациента может развиться хронические лор-заболевания.

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