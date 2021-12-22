В Коми ужесточают ограничения из-за "омикрона"

С 21 января в Коми будет запрещено:

Интернаты, детские дома уходят на работу в закрытом режиме.

У студентов медицинских колледжах приостановят обучение и примут их на работу в поликлиники, на станции скорой помощи.

С завтрашнего дня интернаты, детские дома также уходят на закрытый режим работы.

Остановят процесс обучения в колледже медицинском.

Все студенты будут приняты в поликлиники, на станции скорой помощи, чтобы пополнить ряды медицинских работников.

