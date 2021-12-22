В Коми ужесточают ограничения из-за "омикрона"

Глава Коми вводит новые коронавирусные ограничения.
С 21 января в Коми будет запрещено:
- проводить торжественные собрания;
- конференции;
- большие заседания;
- театральные постановки;
- кинопоказы;
- спортивные мероприятия с большим количеством болельщиков;
Интернаты, детские дома уходят на работу в закрытом режиме.
У студентов медицинских колледжах приостановят обучение и примут их на работу в поликлиники, на станции скорой помощи.
С завтрашнего дня интернаты, детские дома также уходят на закрытый режим работы.
Остановят процесс обучения в колледже медицинском.
Все студенты будут приняты в поликлиники, на станции скорой помощи, чтобы пополнить ряды медицинских работников.