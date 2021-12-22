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В Коми ужесточают ограничения из-за "омикрона"

В Коми ужесточают ограничения из-за "омикрона"Фото из архива PG11.ru

Глава Коми вводит новые коронавирусные ограничения. 

С 21 января в Коми будет запрещено:

  • проводить торжественные собрания;
  • конференции;
  • большие заседания;
  • театральные постановки;
  • кинопоказы;
  • спортивные мероприятия с большим количеством болельщиков;

Интернаты, детские дома уходят на работу в закрытом режиме.

У студентов медицинских колледжах приостановят обучение и примут их на работу в поликлиники, на станции скорой помощи.

С завтрашнего дня интернаты, детские дома также уходят на закрытый режим работы. 
Остановят процесс обучения в колледже медицинском. 

Все студенты будут приняты в поликлиники, на станции скорой помощи, чтобы пополнить ряды медицинских работников. 
 

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